Desenvolvedores de VALORANT “têm planos” para adicionar notificações quando um jogador denunciado for punido

Os jogadores de VALORANT estarão sendo informados em breve se suas denúncias foram bem-sucedidas.

O programador de VALORANT e líder de anti-fraude Paul “Arkem” Chamberlain explicou hoje que existe um sistema de notificação em andamento para informar aos jogadores quando os infratores são punidos.

Imagem via Riot Games

“Eu acho que é importante que as pessoas recebam feedback de quando suas denúncias resultam em uma punição entregue”, comentou Arkem em um post do Reddit.

O desenvolvedor disse que essas notificações aparecerão ao denunciar jogadores por todos os tipos de “maus comportamentos”, o que também inclui trapaça.

O primeiro título da Riot, League of Legends, já incorpora esse recurso. Quando um jogador que você denunciou é punido, um “relatório de feedback instantâneo” aparece dizendo que uma penalidade foi aplicada ao “jogador antidesportivo”.

Mas como esse sistema está ausente no jogo de tiro tático no momento, os jogadores não têm ideia se os tóxicos ou hackers enfrentam alguma repercussão. Esse recurso certamente permitiria que os jogadores confiassem mais no sistema de denúncias e se sentissem realizados ao ajudar os desenvolvedores a conter o comportamento tóxico.

Não está claro quando esse recurso será adicionado. Mas a Riot falou de planos para comportamento tóxico ontem, que deve ser lançado junto com o lançamento oficial de VALORANT em 2 de junho, que inclui 72 horas de restrição de chat e um aprimoramento na análise automatizada. A Riot também está lançando um amplo sistema de banimento automático no lançamento para combater trapaças.

É possível que o sistema de relatório de feedback apareça no lançamento em algumas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 22 de maio.