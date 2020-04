Desenvolvedores de VALORANT confundem streamers com truque de teletransporte de granadas e fazem um abate triplo

Muitas pessoas ainda não tiveram muito tempo para descobrir alguns dos truques sorrateiros que os agentes de VALORANT são capazes, já que o título é recente. Mas ontem, os desenvolvedores do jogo fizeram um truque que os jogadores certamente vão explorar nas próximas semanas.

Em uma vitória dominante contra algumas das principais personalidades do CS:GO, incluindo Summit1g e shroud, o desenvolvedor da Riot Games, Volcano, usando a agente Raze, lançou uma granada através de um teletransportador que pousou atrás de um trio de inimigos inocentes.

O abate triplo resultante deu a vitória aos desenvolvedores e confundiu os criadores de conteúdo que jogam o jogo quase o dia todo, todos os dias desde o lançamento da versão beta em 7 de abril.

“Eles nem sabem”, disse Goldenboy, que estava divulgando o evento. “Eles estão genuinamente perplexos. ‘Como estamos morrendo?’ Isso é irreal. No momento, (os desenvolvedores) estão jogando xadrez 5D. Esse é o nível em que eles estão jogando. Nem sei se os streamers reconhecem o que lhes aconteceu.”

Uma rápida olhada na stream de Summit deixa claro que o streamer realmente não tinha muita idéia do que os atingiu. Após a perda da rodada, o grupo tentou descobrir como abordar o Vulcano.

Enquanto um dos streamers descobriu exatamente o que aconteceu, transmitir essas informações para o resto do grupo foi um pouco mais fácil de falar do que fazer. Desnecessário dizer que os profissionais de esports têm muito a aprender antes de competir com os desenvolvedores de VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 09 de abril.