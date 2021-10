Conheça Chamber, o novo agente sentinela de VALORANT

A Riot Games finalmente revelou Chamber, o novo agente sentinela que chegará a VALORANT em 16 de novembro.

Chamber é um designer de armas francês “bem vestido e bem armado” equipado com um arsenal mortal de armas e habilidades. Este “cavalheiro assassino” gosta das coisas boas da vida e leva todos os detalhes em consideração ao alinhar o tiro perfeito.

Chamber tem um dos conjuntos de habilidades mais emocionantes de VALORANT, já que ele tem duas armas únicas, perfeitas para segurar uma área sozinho. A sua habilidade Trademark permite que os jogadores coloquem uma armadilha que procura por inimigos. Quando um inimigo está ao alcance visível, a armadilha faz a contagem regressiva e desestabiliza a área ao redor quando explode. Isso cria um “campo prolongado que causa lentidão nos jogadores presos dentro dele”.

A habilidade Headhunter concede à Chamber uma pistola pesada com uma opção de mira única. Este é um excelente plano B e pode mudar a maneira como os jogadores abordam a pistola ou rodadas de economia. A habilidade Rendezvous permite que Chamber coloque duas âncoras de teletransporte. Enquanto estiver ao alcance de uma âncora, os jogadores podem reativá-la para se teletransportar para a outra âncora. As âncoras também podem ser pegas de volta e reimplantadas.

Finalmente, a ultimate de Chamber, Tour de Force, invoca um poderoso rifle de precisão personalizado que mata qualquer inimigo com um tiro, desde que seja um tiro direto. Matar um inimigo cria o mesmo campo persistente que a habilidade Trademark.

Na terça-feira, 26 de outubro, a Riot postou um teaser de um círculo dourado com uma luz giratória. No dia seguinte, outro teaser mostrou uma bala voando pelo ar. Os fãs agora podem olhar para trás e entender como a Riot deu pequenos vislumbres de Chamber.

Por meses a Riot dá dicas de Chamber. Os jogadores notaram um personagem bem vestido no vídeo do Hino do Ano Um e o nome Deadeye estava escrito na lateral de uma arma. O trailer de Fracture foi narrado por uma pessoa com sotaque francês e duas caixas de armas encontradas fora do mapa indicam que o narrador foi responsável por disparar as duas balas que destruíram a instalação.

A atualização de setembro do Estado dos Agentes também terminou com uma palavra em francês e uma imagem mostrando um cartão de visita extravagante, combinando com o traje extravagante do personagem visto no vídeo do Hino do Ano Um. A atualização 3.08 introduziu um novo teaser de áudio no campo de tiro, também, onde os jogadores podiam ouvir uma música atrás de uma porta fechada.

Chamber será lançado em 16 de novembro, duas semanas depois do Episódio Três, Ato Três na atualização 3.10.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 29 de outubro.