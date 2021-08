Como se inscrever no APT do VALORANT

Um ambiente de teste de VALORANT, também conhecido como Ambiente Público de Teste, está aberto para um “número limitado” de jogadores norte-americanos, onde eles têm a chance de testar versões iniciais e atualizações futuras antes de chegarem aos servidores ativos.

O cronograma de atualizações quinzenal da Riot tem seus problemas e, de acordo com os desenvolvedores, eles poderiam ter alguma “ajuda extra” para identificar erros e “avaliar a estabilidade” antes que as atualizações sejam lançadas. Isso inclui mudanças em agentes, balanceamento de armas, sistemas de jogo, competitivo e outras atualizações que são frequentemente encontradas nas notas de atualização.

Mas o principal motivo do APT é identificar erros, segundo a Riot. É para testar recursos que estão prontos para serem enviados, mas precisam de uma “aprovação final” para detectar quaisquer problemas.

Em contraste com o APT de League of Legends, o APT do VALORANT está “seletivamente disponível” e não abre 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está aberto por um fim de semana antes de cada nova atualização, que é dois fins de semana antes da data normal de terça-feira.

Durante o fim de semana previsto, os jogadores norte-americanos podem acessar o APT, testar as alterações propostas e relatar erros no subreddit dedicado, VALORANT PBE. Um megathread no subreddit inclui uma coleção de notas de mudança e detalhes que os jogadores devem estar testando ativamente no fim de semana.

Como se inscrever

Para se inscrever no APT, vá até a página de inscrição da Riot.

Depois de inserir o nome de sua conta VALORANT, você deve receber uma resposta na caixa de entrada do seu e-mail com mais instruções sobre como fazer o download e o que fazer enquanto isso.

A inscrição é reservada para contas na América do Norte, mas pode ser aberta para outras regiões no futuro. Você deve estar ativo em sua conta na América do Norte e jogar “consistentemente” a partir daí. Você também não deve ter banimentos ou restrições atuais em sua conta.

Atender a esses requisitos e se inscrever não garante que você terá acesso ao APT. É importante ressaltar que é restrito a um número limitado de jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 09 de agosto.