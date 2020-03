Como reservar seu nome de usuário de VALORANT

VALORANT já é um dos jogos mais aguardados do ano. Com um pouco de Counter-Strike, Overwatch e Rainbow 6, é tudo que um fã de jogos de tiro em primeira pessoa poderia querer.

Se você está com altas expectativas para VALORANT, mas nunca jogou nenhum dos outros jogos da Riot, como League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra, pode ser que não saiba que pode reservar seu nome.

Na Steam e na Battle.net, você pode escolher qualquer nome que quiser, mas a Riot é diferente. Existem dois nomes de usuário: um para a sua conta e um para a ID de jogo. Se estiver na América do Norte, seu ID será único naquela região. Por isso, se alguém já estiver usando seu nome, você vai precisar de criatividade para pensar em um novo.

Se quiser reservar seu nome para VALORANT para não ter que se preocupar em decidir mais tarde, primeiro precisa registrar uma conta da Riot.

Captura de tela via Riot Games

Para fazer isso, acesse o site oficial de League of Legends (não se preocupe, não é preciso jogar LoL), digite seu email e siga as instruções. Quando tiver feito isso, pense em um nome de usuário (não será seu nome em VALORANT) e escolha uma senha.

Captura de tela via Riot Games

Depois, abra a seção Conta do site da Riot, digite seu nome de usuário e senha e faça login. Na segunda aba, deve estar escrito Riot ID. Clique e escolha seu novo Riot ID. Quando encontrar um que esteja disponível, será seu nome em VALORANT para o lançamento, no meio do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 9 de março.