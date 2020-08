Como jogar VALORANT com jogadores de diferentes regiões

A Riot Games transferiu lentamente todos os jogadores das contas do League of Legends para as contas da Riot no ano passado.

Para atender ao crescente catálogo de jogos da Riot, incluindo VALORANT, as contas não têm mais um seletor de região na tela de login. Embora isso facilite o logon, significa que você está bloqueado em sua região individual.

Se você criou uma conta VALORANT no Brasil, será automaticamente atribuído à região correspondente, restringindo-o aos servidores dela. O mesmo vale para seus amigos de outros lugares. Mas há uma maneira de contornar isso.

Como criar uma nova conta Riot

A maneira mais simples de jogar com seus amigos de uma região diferente é criando uma nova conta da Riot.

Para fazer isso, primeiro você precisa ter uma VPN. Mas não se preocupe, um teste gratuito será suficiente.

Depois de baixar sua VPN e carregá-la, escolha o país em que seus amigos estão jogando (ou em qualquer lugar da região) e clique aqui para criar uma nova conta da Riot.

Captura de tela via Riot Games

Depois de criar sua conta, sua região ficará bloqueada no mesmo destino que sua VPN e você poderá jogar com seus amigos.

Como mudar sua região

Se você não quiser baixar uma VPN, tente entrar em contato com a Riot e solicitar uma transferência de região. Você pode fazer isso clicando aqui e enviando um ticket.

Captura de tela via Riot Games

Se você perguntar educadamente e explicar sua situação, a Riot poderá recompensá-lo e mudar sua região. Mas não conte com isso.

Esse método significa que você também ficará preso em sua nova região e provavelmente não poderá retornar no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 30 de julho.