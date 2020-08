Como jogar de Killjoy, a agente engenheira de VALORANT

Killjoy, a 12ª agente jogável de VALORANT, fica em algum lugar entre Raze com seus danos explosivos e robôs coletores de informações e Cypher com seus acessórios, aparelhos e fios elétricos secretos.

Ela é uma agente engenheira que prospera na defensiva, assumindo sozinha o controle de um local e pensando, enganando e manobrando seus oponentes. Killjoy usa seu arsenal de robôs para proteger um flanco, bloquear um ângulo ou defender uma posição.

Aqui estão algumas dicas para jogar o gênio alemão do VALORANT .

Nanoenxame (C)

Nanoenxame é uma granada do mesmo tipo que o Incendiário de Brimstone, Maõs Quentes de Phoenix e Veneno de Cobra de Viper. Mas é muito parecida com a habilidade Jaula Cibernética do Cypher. Ela entra em um estado dormente quando lançado e permanece invisível até ser ativado por comando. Quando ativada, ele explode, causando uma explosão rápida de dano em um campo circular.

Esta é a habilidade de dano principal de Killjoy. Quando usada corretamente, tem efeitos devastadores. Na defensiva, pode ser colocada em um ponto de estrangulamento ou em um corredor longo e estreito. E na ofensiva, pode ser usado para explorar e limpar um ângulo ou para bloquear e proteger a bomba de ser desativada.

Nanoenxame premia a criatividade. Como todas as habilidades de Killjoy, ela pode ser detectada e destruída. Para evitar isso e obter vantagem sobre seus oponentes, você deve tentar mudar sua posição a cada rodada.

Porém, nem sempre vai causar abates, ou mesmo causar dano. Usá-la para fechar pontos de entrada em um local, atrasar avanços ou tornar o plantio da bomba inacessível é o que o torna uma habilidade tão dinâmica.

Robô de Alarme (Q )

Robô de Alarme é um robô pequeno e mortal que se esconde nas sombras e entra em ação quando os inimigos estão ao alcance, explodindo, causando dano e aplicando um condição de vulnerabilidade para aqueles que são pegos em sua explosão.

É uma divertida mistura entre o Fio Armadilha de Cypher, o Bumba de Raze e o Veneno de Cobra de Viper. É facilmente detectado e destruído com alguns tiros de uma pistola, mas pode ser recuperado e colocado em qualquer local.

Quando o Robô de Alarme explode, ele faz cócegas em seus oponentes, mal deixando um arranhão. Sua condição de vulnerabilidade, entretanto, dobra o dano de suas balas por alguns breves segundos, permitindo que você ou seus companheiros de equipe consigam um abate mais fácil.

Mas mesmo sem o dano e a vulnerabilidade do Robô de Alarme, é uma capacidade de coleta de informações forte e confiável. Você pode usá-lo como uma armadilha robótica para detectar seus oponentes e colocá-lo em alerta máximo.

O ideal, porém, deve ser o momento certo e usá-lo junto com o Nanoenxame. O dano combinado pode levar a um abate rápido e fácil.

Torreta (E)

Torreta é um pequeno robô bonito e estacionário que pode ser implantado em qualquer local para disparar em um cone de 180 graus.

Ele tem 125 de vida e dispara em rajadas de três tiros após um atraso de 0,75 segundos. Ele causa 8 de dano por bala de 0 a 20 metros, 6 de dano por bala de 20 a 35 metros e 4 de dano por bala de 35 metros ou mais. Em outras palavras, não vai derrubar seus oponentes em uma chuva de balas.

Como o Robô de Alarma, ele pode ser destruído para uma recarga de 45 segundos ou recuperado para uma recarga de 20 segundos.

Fumaça e flashes são as melhores contra jogadas para a Torreta. Se ela não puder ver seus oponentes, simplesmente não atirará neles. Um bom Manto Sombrio de um Omen, uma Fumaça Celeste de Brimstone ou uma Bola Curva de Phoenix irão torná-la inútil.

Quando deixada por conta própria, pode causar uma quantidade significativa de danos. Quanto mais tempo sobreviver, melhor. Mas na maioria dos casos, tudo que vai fazer é irritar seus oponentes e causar um incômodo.

A torreta também marca seus oponentes, desacelerando-os brevemente. Você deve olhar para colocá-la no fogo cruzado para distrair seus oponentes e se engajar para matar. A indecisão deles em uma fração de segundo, escolhendo atirar entre sua torre ou em você, muitas vezes sairá a seu favor.

No ataque, a Torre só é realmente útil depois que você planta a Spike. Ela pode atuar como bucha de canhão, servindo de isca e absorvendo balas preciosas antes de você espiar.

Confinamento (X)

O Confinamento fala por si. Depois de uma configuração demorada, ele captura todos os inimigos dentro de seu grande raio, impedindo-os de atirar, se mover, plantar e desarmar bomba. Se alguém for pego na explosão, está basicamente perdido.

Devido à sua preparação de 8 segundos, o Confinamento é fácil de evitar. Também pode ser destruído, como Nanoenxame, Robô de Alarme e a Torreta, e se projeta como um polegar ferido. Ele cria um efeito ondulante em seu raio, levando os inimigos direto para ele.

Apesar de suas fraquezas, no entanto, Confinamento tem o potencial de ser uma das habilidades mais fortes e versáteis de VALORANT. Mesmo que não pegue ninguém, é quase garantido que o local seja limpo. Isso dá a você e sua equipe oito segundos inteiros para invadir e plantar a bomba.

Em uma situação de nova tentativa, você terá imediatamente a vantagem. Seus oponentes são forçados a escolher entre atacar você e destruir o Confinamento ou fugir e abandonar o local completamente. De qualquer maneira, é você quem está puxando os cordões.

Para aproveitar ao máximo o Confinamento, você deve tentar ocultá-lo da melhor maneira possível. Coloque-o atrás de uma parede, na parte de trás do local, em alto ou em baixo. Apenas nunca o deixe exposto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 05 de agosto.