Como jogar de Astra, a nova agente controladora de VALORANT

Astra é a mais nova agente controladora de VALORANT. Suas habilidades trazem um nível incrível de utilidade fora deste mundo para o atirador tático que certamente será uma virada de jogo nas próximas semanas.

Há muito a aprender quando se trata de jogar com Astra, quanto mais dominá-la. Mas você não precisa de um cérebro de galáxia para ser proficiente com ela, apenas este guia útil.

Já está tudo dentro dos planos dela.



Domine o cosmos e controle os confrontos com Astra, a mais nova Agente de VALORANT.



Forma Astral

A base principal de todas as habilidades de Astra vem de sua Forma Astral, onde ela muda para uma visão de cima para baixo do mapa e pode viajar para qualquer lugar para posicionar estrelas em qualquer superfície plana. Estrelas são o que permitem que ela use suas habilidades, e é aqui que ela difere de muitos dos outros agentes.

Você não compra as habilidades dela separadamente no início da rodada, você compra as estrelas com 200 créditos cada, mas começa com duas estrelas grátis a cada rodada. Isso realmente dá a você uma tonelada de versatilidade e opções quando se trata de usar as habilidades dela, que discutiremos a seguir.

Na Forma Astral, seu corpo permanece no lugar enquanto sua forma viaja pelo mapa. Seu corpo não é invulnerável enquanto está na Forma Astral, e sofrer danos a tirará dela. Você pode colocar suas estrelas em qualquer lugar ao redor do mapa enquanto estiver na Forma Astral, permitindo que você coloque a utilidade em um lado do mapa, mesmo enquanto estiver defendendo ou atacando outro.

Falando em utilidade...

Como usar as Estrelas de Astra

Uma vez que uma Estrela é colocada, você pode escolher uma das três habilidades para usar: Poço Gravitacional, Pulso Nova e Nebulosa. O Poço Gravitacional puxa qualquer jogador para o centro do Poço antes de explodir, fazendo com que os jogadores pegos fiquem vulneráveis. Pulso Nova é uma carga de concussão, desorientando os jogadores por cinco segundos. A Nebulosa é uma fumaça que dura 15 segundos.

Quando uma rodada começa, você pode lançar um Poço Gravitacional, um Pulso Nova e/ou duas Nebulas, se você tiver estrelas suficientes. Mas cada habilidade tem um tempo de recarga de 10 segundos após ser usada, permitindo que você a use várias vezes em uma rodada. Se você tiver no máximo cinco estrelas, poderá usá-las em 5 fumaças, 5 Poços de Gravidade ou 5 Pulsos Nova em uma única rodada, se quiser, ou uma combinação dos três.

Além disso, você pode chamar de volta uma estrela depois de colocá-la, se não quiser usá-la. Quando recuperada, ele lança brevemente uma Nebulosa falsa que dura alguns segundos antes de retornar.

Ultimate - Divisa Cósmica

Quando a sua ultimate estiver carregada, você pode usar a habilidade Divisa Cósmica de Astra. Entre na Forma Astral, clique com o botão direito para mudar para Divisa Cósmica, então clique duas vezes com o botão esquerdo para determinar a direção que você deseja que a parede infinita, Divisa Cósmica, vá. A parede Divisa Cósmica é uma parede infinita que bloqueia balas e abafa som. Os jogadores podem passar pela parede, mas suas balas não.

Jogando como Astra

As habilidades de Astra são uma combinação de outro mundo de várias outras habilidades de agente, e com sua Forma Astral ela pode literalmente colocá-las em qualquer lugar do mapa. Isso dá a ela uma grande versatilidade como atacante e defensora.

No lado do Ataque, ela pode posicionar fumaça em dois pontos enquanto causa uma concussão em um defensor em outro local e usa a gravidade para tirar outro inimigo de um esconderijo, tudo ao mesmo tempo. Com duas estrelas grátis em cada rodada e cada estrela adicional custando apenas 200 créditos, ela poderia realizar este ataque de quatro habilidades já na primeira rodada. Além disso, ela não precisa estar na Forma Astral para ativar as estrelas quando estiverem no chão, então ela não precisa ficar para trás enquanto o time avança. Isso também significa que ela pode segurar ângulos com sua arma enquanto defende um local com Spike e pode usar suas habilidades a qualquer momento após as estrelas serem colocadas.

Na Defesa, sua versatilidade de habilidade vai ser uma dor de cabeça para os Atacantes. Como cada habilidade tem um tempo de recarga, ela teoricamente poderia posicionar fumaça no mesmo ponto cinco vezes consecutivas na rodada. São 75 segundos consecutivos em que um ponto de entrada pode ser apagado, em uma rodada que dura apenas 100 segundos.

Há potencial para alguns movimentos insanos de equipe com outros agentes também. Sua gravidade também poderia ser combinada com Mãos Quentes de um Phoenix ou um Veneno de Cobra de uma Viper, forçando um jogador vulnerável a ficar preso na área de dano. Como suas estrelas podem ser implantadas em qualquer lugar, um coletor de informações como Sova ou Cypher pode ajudá-la a localizar suas posições.

Finalmente, como sua ultimate é literalmente infinita, pode ser usada para bloquear vários pontos de entrada e esconderijos para permitir que seus companheiros de equipe passem ilesos e potencialmente desprotegidos.

Estamos apenas apreendendo o básico do que Astra pode realizar no jogo, e mais dicas e truques certamente virão à medida que a comunidade a entender melhor.

