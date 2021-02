Como consertar o erro ‘falha ao salvar as configurações no servidor’ em VALORANT?

Manter um jogo pode ser mais desafiador do que desenvolver um, especialmente quando é um sucesso como VALORANT. Embora a Riot Games tenha corrigido alguns erros durante o primeiro ano civil do jogo, novas falhas continuam surgindo, principalmente devido a problemas no servidor.

Quando os servidores ficam offline em um título online, quase tudo para de funcionar, o que também se aplica ao salvamento de suas configurações. A "falha ao salvar as configurações no servidor" geralmente ocorre sempre que os jogadores estão tentando salvar suas configurações após fazer pequenos ajustes. Você também pode receber esse erro do nada e carregar em um jogo com as configurações padrão em raras ocasiões.

Considerando que a maioria dos jogadores de VALORANT personalizam suas configurações para torná-las perfeitas para seu jogo, entrar em uma partida com as configurações padrão pode custar-lhes algumas rodadas antes que percebam o que está acontecendo.

Veja como você pode corrigir o erro "Falha ao salvar as configurações no servidor" em VALORANT.

Como corrigir o erro "falha ao salvar as configurações no servidor" em VALORANT

Quando você receber o erro "Falha ao salvar as configurações no servidor" no VALORANT, os servidores provavelmente estão inativos ou você pode estar tendo problemas de conectividade. Antes de começar a solucionar o último problema, você deve se certificar de que os servidores estão em um bom estado.

Verifique o status do servidor de VALORANT por meio do rastreador de servidor oficial da Riot. Escolha VALORANT na lista e escolha sua região para ver como estão os servidores. Como alternativa, você também pode confirmar o status dos servidores através do Down Detector ou hubs da comunidade como o Reddit.



Se os servidores estiverem inativos, você não terá escolha a não ser esperar que a Riot implemente uma correção. Nos casos em que o jogo parece estar funcionando bem para todos os outros, mas você ainda está recebendo esse erro, existem alguns remédios caseiros que você pode tentar.

Saia do VALORANT e reinicie o jogo. Embora possa parecer simples, reiniciar seu jogo permitirá que você se reconecte aos servidores do VALORANT. Se um servidor com defeito estava causando problemas em suas tentativas anteriores, você poderia corrigir o erro relogando várias vezes.

Reinicie seu roteador. A Riot não possui todas as cartas quando se trata de sua conexão com os servidores. Há mais uma variável na equação e é o seu provedor de serviços de Internet (ISP). Seu ISP será responsável por rotear sua conexão para os servidores do jogo e um erro ocorrendo nesse estágio pode causar o aparecimento de erros relacionados ao servidor. Reiniciar o roteador pode ajudá-lo a restabelecer a conexão com os servidores.



Embora isso não seja totalmente uma correção, salvar suas configurações também pode tornar o erro menos incômodo no longo prazo. Suas configurações devem voltar ao que eram depois que os problemas do servidor forem resolvidos. Mas se você de alguma forma coincidir com as configurações padrão, há uma chance de suas configurações serem substituídas. Isso significa que as configurações padrão assumirão suas configurações e você precisará reajustar tudo quando os servidores voltarem ao normal.

Faça uma captura de tela de suas configurações ou salve-as nos formatos “.txt” e “.json”. Mesmo que seus layouts mudem depois que o erro for resolvido, você poderá aplicar suas configurações originais o mais rápido possível, certificando-se de não perder muito tempo antes de pular para a próxima partida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.