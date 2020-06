Como assistir ao G2 Esports VALORANT Invitational

A Riot Games se juntou a mais de 20 organizações de esports do mundo para criar eventos competitivos de VALORANT na nova Série Ignição.

O G2 Esports VALORANT Invitational será o primeiro torneio oficial de uma longa sequência de eventos da Série Ignição. A série vai ajudar os desenvolvedores de VALORANT a “criar a base do cenário competitivo”, segundo Walen Rozelle, Diretor Sênior de Esports Globais da Riot.

Ao longo de três dias, oito equipes europeias lutarão por sua parcela da premiação equivalente a quase R$ 100.000.

As equipes serão divididas em dois grupos de quatro para competir em uma fase de grupos de melhores-de-três. O Grupo A vai competir no dia 1, enquanto o Grupo B joga no dia 2.

Veja tudo que você precisa saber sobre o evento:

Participantes

Time de arch

arch

Noizeeh

Fearoth

Tohaj

pm

Time de mixwell

mixwell

davidp

fitinho

CREA

Orb

Time de ZeratoR

ZeratoR

Boaster

Jbzz

rhyme

Chiwawa

Time de draken

draken

Patitek

ec1s

PetitSkel

ocelote

Time de Taimou

Taimou

soulcas

pyth

Happy

onscreen

Time de Ex6TenZ

Ex6TenZ

pipsoN

Kryptix

luckeRRR

Amandine

Time de izak

izak

Lothar

L1NK

TrilluXe

gob b

Time de ANGE1

ANGE1

HyP

ardiis

Yuri

Miss Rage

Programação

O G2 Esports VALORANT Invitational está marcado para 19 a 21 de junho.

O evento começa às 10h BRT da sexta-feira, dia 19 de junho.

Onde assistir

O melhor lugar para assistir ao evento é o canal oficial da Riot para VALORANT na Twitch. O canal da G2 Esports na Twitch também estará transmitindo o evento, e todos os participantes também vão transmitir de seus próprios pontos de vista.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 18 de junho.