Como assistir à Twitch Rivals: VALORANT

No final de semana, streamers e jogadores profissionais foram convidados para uma sessão de testes alpha de VALORANT, jogo de tiro tático da Riot. A Twitch confirmou que transmitiria uma Twitch Rivals pré-gravada em homenagem ao lançamento do beta fechado do jogo.

O evento será o primeiro da história de VALORANT e terá conteúdo nunca visto de dentro do jogo. Antes, o título era um projeto secreto, e os fãs só souberam de sua existência no aniversário de 10 anos da Riot, no ano passado.

Relacionado: Que streamers terão códigos do beta de VALORANT nos drops da Twitch?

O evento terá grandes personalidades do streaming, como Dr Lupo, TimTheTatman, Summit1g, xQc e mais. Todos os participantes do evento poderão ter drops de códigos do beta.

Confira tudo que precisa saber sobre o evento de VALORANT na Twitch.

Formato

Streamers jogarão partidas em um novo mapa para aquecer e se familiarizar com o funcionamento, e depois farão uma série de três mapas.

Todas as partidas (aquecimento e melhor-de-três) serão jogadas com “formação de partida personalizada” Aquecimento: jogadores competem com times que não façam parte de sua série de melhores-de-três. Cada time joga duas partidas no novo mapa, depois começa sua melhor-de-três.



Participantes

Captura de tela via Twitch

Programação

Sexta-feira, 3 de abril: exibição de VALORANT Partidas entre criadores NA: 17:30 BRT

Terça-feira, 7 de abril: embate de VALORANT Partidas entre criadores NA: 14:15 BRT



Onde ver

Captura de tela via twitch.tv/twitchrivals

https://www.twitch.tv/twitchrivals

Você pode ver o evento no canal oficial da Twitch Rivals ou nas streams de cada um dos participantes. O evento foi pré-gravado, mas tem apresentação ao vivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 02 de abril.