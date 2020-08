Classificação do Ato II de VALORANT foi acidentalmente implantado antes da atualização. Alguns jogadores concluíram suas colocações mais cedo

Parece que alguns jogadores de VALORANT começaram cedo na temporada classificada do Ato II.

A Riot acidentalmente implantou as classificações do Ato II na noite passada, fazendo com que alguns fãs jogassem suas partidas de colocação mais cedo. Jogadores que entraram em uma partida classificada entre 4h00 e 13h00 de hoje provavelmente serão rebaixados devido a uma recalibração do MMR do Ato II para a próxima temporada competitiva.

11 horas atrás, inciamos acidentalmente as ranqueadas do Ato II antes de recalibrarmos o MMR para o começo do Ato.



Este problema já foi resolvido, mas caso você tenha jogado mais de 3 partidas ranqueadas nesse período, você possivelmente terá uma queda de ranque. https://t.co/HjEaipeHlW — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) August 4, 2020

O Ato II redefinirá o MMR dos jogadores e os colocará em “canais resumidos” por três jogos, colocando a maioria dos jogadores cerca de dois níveis abaixo do seu ranque no Ato I. Aqueles que jogaram classificadas nesta manhã antes do VALORANT iniciar a atualização, sem saber, completaram suas partidas de colocação, mesmo que sua classificação não se mostrasse.

Para jogadores que concluíram os estágios mais cedo, sua classificação deve recalibrar após sua primeira partida competitiva pós-atualização. Você também pulará as partidas de colocação do Ato II.

Apesar de todos os jogadores estarem em posição mais baixa no Ato II, os jogadores terão a oportunidade de recuperar rapidamente seu antigo MMR se jogarem especialmente bem.

“Aumentaremos o peso do desempenho nos primeiros jogos, para que você possa melhorar sua classificação de jogo se jogar bem e vencer”, disse a Riot em um post de 27 de julho.

A Atualização do Ato II está em andamento, com a nova agente Killjoy, os enfraquecimentos de Raze, um novo passe de batalha e a linha de skin Glitchpop com tema cyberpunk.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de agosto.