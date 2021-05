Breeze agora está disponível nos modos classificados e não classificados do VALORANT

Depois de algumas semanas sozinho em sua própria lista de reprodução, Breeze está se juntando à lista de mapas para as filas classificadas e não classificadas no VALORANT hoje.

Breeze fez sua estreia no final de abril como a característica definidora da atualização 2.08 do VALORANT. Em vez de forçar os jogadores a aprenderem o mapa rapidamente em filas normais, a Riot optou por colocar Breeze em sua própria lista de reprodução não classificada para os jogadores jogarem e praticarem. Breeze ainda estava disponível em outros modos de jogo do VALORANT: Mata-Mata, Disputa da Spike, Disparada e em jogos personalizados.

Mas agora, as rodinhas de treinamento estão desligadas e os jogadores devem esperar para ver Breeze nas filas com e sem classificação. O mapa da ilha com tema tropical é um passo em uma nova direção para os mapas de VALORANT, com locais de bombardeio abertos e linhas de visão longas, favorecendo agentes que podem coletar informações e forçar os inimigos para fora dos esconderijos.

Originalmente, Breeze estava programada para fazer sua estreia competitiva no nível de e-sports no próximo Masters Two Reykjavik, a primeira LAN internacional do cenário de e-sports de VALORANT. Mas a equipe competitiva da Riot pensou melhor e decidiu não fazer as melhores equipes do mundo lutarem para inventar novas estratégias em apenas algumas semanas e acabou tirando Breeza dos mapas de Reykjavik.

A lista de reprodução apenas de Breeze foi removida e substituída pelo mais novo modo de jogo introduzido na atualização 2.09, Replicação, que mostra as equipes jogando com o mesmo agente em uma partida à melhor de nove rodadas. Disparada também foi removido.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 11 de maio.