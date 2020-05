Beta fechado de VALORANT encerrado

Bem, isso é tudo, pessoal. A versão beta fechada de VALORANT está oficialmente encerrada.

O atirador tático de personagens, cinco-contra-cinco da Riot fechou momentaneamente as portas, antes do seu lançamento mundial na terça-feira, 2 de junho.

Toda a progressão dos jogadores da versão beta fechada, incluindo classificação, contratos de agentes e skins, será redefinida a tempo do lançamento.

No entanto, tudo o que você ganhou na versão beta, como amuletos de armas exclusivos, continuará. Além disso, cada ponto VALORANT gasto no decorrer da versão beta será enviado de volta aos bolsos dos jogadores com um bônus de 20%. Isso significa que 1.000 pontos VALORANT serão convertidos em 1.200 pontos no lançamento.

O lançamento mundial de VALORANT incluirá extensas alterações no jogo, com um novo agente, mapa e modo de jogo fazendo sua estréia, junto com uma série de alterações de balanceamento.

O sistema de detecção antitrapaça do jogo está programado para ser atualizado e outros países e regiões do mundo terão finalmente a chance de jogar. Excluindo o Vietnã, a Índia e o Oriente Médio, por enquanto. Mas o sudeste da Ásia, a Oceania e a “maior parte do mundo” estarão online.

VALORANT é um novo jogo de tiro competitivo criado pela Riot Games, os desenvolvedores de League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. É um jogo de tiro com personagens, semelhante à Overwatch da Blizzard. Mas tiroteio e estratégia são os dois fatores mais significativos do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 28 de maio.