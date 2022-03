Atualização 4.04 de VALORANT  ajusta significativamente agentes, Icebox e adiciona o retrabalho de Yoru

A atualização 4.04 de VALORANT é uma atualização massiva que introduz várias mudanças nos agentes, além de ajustes significativos em Icebox. Os jogadores podem esperar que o meta de controle seja afetado pela nova atualização e Yoru finalmente está recebendo seu retrabalho muito necessário.

A atualização 4.04 “melhora o sistema usado para colocar habilidades em locais específicos no solo”, facilitando o uso de habilidades com vários agentes. Jogadores de Omen, Viper, Chamber, Killjoy, Yoru e Sage acharão mais fácil encontrar locais válidos para algumas ou todas as suas habilidades em “espaços apertados”.

Omen recebeu um fortalecimento muito necessário na atualização mais recente, e alguns de seus enfraquecimentos recentes foram revertidos. Seu tempo de recarga de Manto Sombrio foi reduzido de 40 para 30 segundos, mas o preço aumentou de 100 para 150. A velocidade do projétil também aumentou de 2.800 para 6.400. A habilidade Passos Tenebrosos agora custa 100 em vez de 150, e o atraso de pré-teleporte foi reduzido de um segundo para 0,7 segundos. A habilidade Paranoia também não cega mais jogadores adjacentes a Omen quando usada.

Brimstone recebeu um fortalecimento na atualização 4.04, o que poderia aumentar sua viabilidade em situações competitivas. Seu tempo de implantação Fumaça Celeste foi reduzido de dois segundos para um segundo, o raio de implantação foi aumentado de 5.000 para 5.500 e a altura da fumaça foi aumentada para ser a mesma de outros controladores. Seu Sinalizador Estimulante também fornece um aumento de velocidade de 15% além do Tiro Rápido.

Astra recebeu o tratamento oposto na nova atualização, já que várias de suas habilidades foram enfraquecidas para permitir que outros controladores brilhem. Ela agora tem apenas quatro estrelas em vez de cinco, e o tempo de espera para recuperar estrelas foi aumentado de 14 para 25 segundos. Mas ela também pode pegar estrelas durante a fase de compra para reembolsar seu custo e pode colocá-las mais adiante no mapa. A distância de colocação da estrela foi aumentada de 10.000 para 30.000.

O tempo de recarga do Poço Gravitacional foi aumentado de 25 para 45, e o tamanho da habilidade foi reduzido de 525 para 475. A habilidade também “não afeta mais ninguém totalmente abaixo do Poço Gravitacional”. O tempo de recarga do Pulso Nova foi aumentado de 25 para 45 e não afeta mais ninguém diretamente abaixo da habilidade. A habilidade Nebulosa também recebeu um aumento no tempo de recarga, passando de 14 para 25, e as recargas para a Nebulosa agora são sequenciais em vez de ocorrerem simultaneamente. O tamanho dessa habilidade também aumentou de 410 para 475. A Forma Astral recebeu algumas atualizações de qualidade de vida para torná-la mais fácil e confortável para os jogadores de Astra.

Viper também recebeu ajustes na nova atualização, fazendo com que os jogadores escolham quando usar suas habilidades estrategicamente. Seu consumo de combustível aumenta em 50% quando a Cortina Tóxica e a Nuvem Venenosa estão ativas, e a “barra de combustível fica vermelha quando ela não tem combustível suficiente para ativar suas habilidades”.

A recarga da Cortina Tóxica foi aumentada para oito segundos após a desativação, e o temporizador de recarga agora começa quando a fumaça começa a se dissipar. O atraso de desativação foi reduzido de um segundo para 0,8 segundos, e a Cortina Tóxica tem novas luzes amarelas indicando quando a habilidade está em tempo de recarga. Não há mais um atraso para a desativação da Cortina Tóxica quando Viper está suprimida, e uma nova linha de voz é reproduzida quando a fumaça de Viper desaparece devido à supressão. A Nuvem Venenosa de Viper também recebeu as mesmas mudanças que sua Cortina Tóxica. Veneno de Cobra também foi ligeiramente alterado, com sua duração diminuindo de 6,5 segundos para 5,5.

O altamente antecipado retrabalho de Yoru está finalmente chegando na atualização 4.04 e o duelista controverso agora pode encontrar um lugar no meta.

Yoru agora tem apenas uma carga de Distração, mas é uma cópia em versão completa e tamanho real com 150 HP. A cópia só pode ser enviada correndo para frente, mas os jogadores podem clicar com o botão direito do mouse para colocar um marcador imóvel para a cópia. Ao sofrer dano de uma arma inimiga, a cópia para de avançar, vira na direção do inimigo que atirou nela e explode depois de um breve intervalo.

A habilidade Passagem Dimensional agora tem duas cargas e custa 200 créditos cada. Redefinição do Tempo de Recarga por meio de carga removida. Redefinição com dois abates restaurada. Os jogadores podem criar um teleporte falso pressionando F, que reproduz o áudio e os visuais do portal do teleporte de Yoru. O tempo necessário para implantar o sinalizador de teleporte também foi reduzido, e o áudio do sinalizador no jogo durante a viagem foi reduzido. A velocidade do sinalizador também foi aumentada e um novo efeito marca o local de um teleporte falso por 30 segundos.

Finalmente, a duração de Espionagem Dimensional de Yoru foi aumentada de oito para 10 segundos, e Yoru não é mais revelado aos inimigos. O tempo de atraso para desequipar aumentou de 0,6 para 1,2 segundos, e Yoru agora pode usar toda a utilidade de seu ultimate. Os jogadores podem ouvir os passos de Yoru a 15 metros de sua localização, e um novo atraso de conjuração foi adicionado.

Icebox também recebeu um retrabalho substancial na atualização 4.04. Cada área significativa do local B foi ajustada para mudar a forma como as equipes defendem e atacam a área. A faixa do meio também recebeu pequenas alterações para facilitar o avanço dos atacantes, e o local A foi ajustado para dar ajuda extra aos defensores. Um detalhamento completo das mudanças em Icebox pode ser encontrado aqui.

Ascent também recebeu uma pequena atualização. Os jogadores agora poderão pegar o orbe B sem pular para a caixa superior.

A última atualização substancial da atualização 4.04 é o novo “sistema determinista de mapa” que está sendo testado na América Latina. Se não houver problemas com o sistema, a Riot Games planeja implementá-lo em todas as outras regiões esta semana.

O sistema foi projetado para “aumentar a variedade de mapas que os jogadores encontrarão” e deve impedir que os jogadores joguem o mesmo mapa repetidamente. Aqui estão as regras que o sistema seguirá:

Depois que as pessoas foram selecionadas para uma partida, a seleção determinista de mapa segue três regras para escolher um mapa:

1 – O sistema analisa todos os mapas jogados pelas pessoas nas últimas cinco partidas daquele modo.

2 – Depois, ele remove todos os mapas que já foram jogados duas vezes.

3 – O mapa menos jogado é escolhido. Se todos os mapas forem removidos por já terem sido jogados duas vezes, esses mapas voltarão para as possíveis escolhas e o mapa menos jogado é escolhido.



Erros

A atualização 4.04 também abordou vários erros e falhas. Os jogadores podem encontrar uma lista completa dessas mudanças nas notas oficiais da atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 01 de março.