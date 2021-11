Atualização 3.10 de VALORANT permite grupos de cinco de qualquer classificação na fila ranqueada

Os jogadores de VALORANT podem esperar desfrutar de fazer grupos de cinco com seus amigos, independentemente da classificação na atualização 3.10. Mas a atualização também está introduzindo mudanças para “mitigar os problemas de integridade competitiva”, de acordo com a Riot Games.

Acumular vitórias em partidas ranqueadas em VALORANT pode ser uma experiência difícil, especialmente quando se está sozinho na fila ou jogando com um grupo menor. Às vezes, é impossível jogar com os amigos ao mesmo tempo se eles forem de um nível superior, o que torna a experiência limitante e decepcionante. A atualização 3.10 remove essas restrições permitindo que os jogadores se agrupem com outros quatro amigos, independentemente da classificação.

A Riot explicou que um dos motivos mais comuns para contas smurf é para que os jogadores possam jogar partidas ranqueadas com seus amigos. A remoção dos limites para grupos de cinco elimina esse problema e deve ajudar a evitar que os smurfs arruinem a integridade competitiva do jogo.

Embora os jogadores agora possam desfrutar de grupos de cinco sem restrições de classificação, há novas mudanças importantes a serem consideradas. Se um grupo de cinco contém pelo menos um jogador Diamante Dois, o grupo enfrentará tempos de fila estendidos enquanto o VALORANT tenta encontrar outro grupo de cinco com um MMR médio semelhante. Ganhos e perdas de classificação ranqueada (CR) também serão reduzidos ao jogar em um grupo de cinco com base na disparidade de classificação dentro do grupo.

Se o jogador mais baixo de uma equipe for Prata Um e o mais alto for Platina Um, por exemplo, o grupo recebe uma redução de CR de 50 por cento, uma vez que os membros mais altos e mais baixos estão fora das restrições de classificação atuais. Se o membro mais baixo da equipe for Bronze Um e o mais alto for Platina Um, a equipe receberá uma redução de 75 por cento, pois o grupo está quatro classificações fora das restrições de grupo padrão.

Um mínimo de 50 por cento de redução do CR é aplicado a todos os grupos de cinco, incluindo pelo menos um jogador classificado como Diamante Três ou superior, o que aumenta até 90 por cento com base na disparidade de habilidade. Se quatro membros de um grupo são Imortais e um é Diamante Dois, por exemplo, o grupo verá uma redução de 75% nos ganhos e perdas de CR. Se o jogador mais baixo for Diamante Três, haverá uma redução de CR de 50 por cento.

Se pelo menos um jogador em um grupo de cinco for Radiante, uma redução de CR de 75 por cento será aplicada. Um tempo de espera indefinido também será aplicado porque o jogo só combinará a equipe contra outro grupo de cinco com um MMR semelhante. Se qualquer membro de uma equipe de cinco contendo um jogador Radiante for uma classificação inferior, o grupo recebe automaticamente uma redução de CR de 90 por cento.

A Riot também removeu grupos de quatro da fila competitiva. Esses grupos geralmente “deixam o jogador solo restante da fila com uma experiência de jogo relativamente ruim”, de acordo com a Riot, e essa mudança deve ajudar a evitar que isso aconteça.

A Riot confirmou que irá monitorar as mudanças ao longo das próximas semanas e fazer mais ajustes conforme necessário.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 16 de novembro.