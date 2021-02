Atualização 2.02 de VALORANT corrigi erros famosos, como a Spike silenciosa e o Passos Tenebrosos do Omen

A atualização mais recente de VALORANT, a 2.02, abordará alguns problemas significativos, incluindo o erro que permitia aos jogadores plantar silenciosamente a Spike e o erro envolvendo a habilidade Passos Tenebrosos do Omen.

Os jogadores descobriram recentemente que poderiam plantar a Spike silenciosamente se abrissem o mapa enquanto começavam o implante. Se feito corretamente, não haveria o áudio alertando os jogadores inimigos de que os atacantes estão plantando a Spike.

Jogadores de VALORANT também notaram um problema com a caixa de colisão da habilidade Passos Tenebrosos do Omen após a atualização 2.0. O erro fazia com que o teletransporte acertasse objetos como se os jogadores estivessem muito perto, embora estivessem apontados para uma área aberta.

A atualização 2.02 corrigiu erros e vários outros problemas que os jogadores relataram. O notório erro que fazia com que o Chat permanecesse aberto no jogo foi corrigido e os jogadores não podem mais plantar a Spike na parede de Sage em Icebox.

Alguns jogadores experimentaram um erro que os impedia de se moverem após sair do modo de visão do Drone do Sova ou da câmera do Cypher. Isso também foi resolvido na atualização mais recente.

O erro do Spike silencioso foi um problema significativo que pode mudar o resultado das rodadas, então muitos fãs provavelmente ficarão felizes em vê-lo removido. Porém, ainda existem pequenos problemas com a skybox em Ascent. Os jogadores encontraram várias maneiras de alcançá-la, mas essas são menos sérias do que o problema das Spikes silenciosas.

A atualização 2.02 também ajustou a precisão do movimento dos fuzis e os jogadores podem esperar várias atualizações competitivas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 02 de fevereiro.