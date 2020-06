Alterações de mapa na atualização 1.02 de VALORANT

As checagens de ângulos devem ser um pouco mais "diretas" com esses ajustes.

Desde o lançamento da versão beta fechada do VALORANT em abril, os jogadores levantaram preocupações sobre a checagem de ângulos em muitos dos mapas do jogo. Eles dificultam a entrada em determinadas áreas, pois as pessoas precisam limpar muitos ângulos antes de avançar.

Mas agora, a Riot Games está fazendo outra rodada de alterações no mapa para ajudar com esses problemas. Aqui estão todas as novas mudanças de mapa na Atualização 1.02 de VALORANT.

Haven

Imagem via Riot Games

Esgoto na parte de baixo do A

Esgoto que dá para a entrada do A

Cobertura do Saguão A para conceder mais linhas de visão e opções de travessia

Entrada do C Longo pelo lado dos Atacantes

Link A

Link C

Portas da Garagem

Ascent

Imagem via Riot Games

Entrada do Jardim

Entrada da área de surgimento dos Defensores

Lado dos Atacantes do A Principal (incluindo o uso de um autoimpulso para ganhar mais um ângulo para poder espiar o A Principal como Atacante)

Bind

Imagem via Riot Games

Saída do Teleportador B e entrada da Janela B

Entrada do Banheiro A

Split

Área de surgimento dos Defensores

Imagem via Riot Games

“Geralmente, os ângulos mais difíceis de se checar estão em áreas projetadas para reforçar o controle da equipe que já estiver nelas”, disse a Riot nas notas de atualização. “Assim, o uso dessas habilidades poderá ser trocado por checagens de ângulo bem feitas ou dinâmicas de trabalho em equipe”.

Você já pode testar esses novos ângulos. Essas mudanças devem facilitar para os jogadores entrarem em áreas onde os inimigos poderiam se entrincheirar nos cantos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 23 de junho.