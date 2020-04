Agora, todas as streams de VALORANT na Twitch podem ter drops do beta

A partir de hoje, qualquer canal da Twitch que estiver transmitindo VALORANT pode ter drops de chaves do beta, anunciou a Riot Games. Antes, somente streamers selecionados poderiam ter acesso aos drops.

A desenvolvedora, porém, lembra que isso não significa que haverá mais drops. O número continua igual, mas agora é possível conseguir acesso ao beta através de qualquer streamer de VALORANT.

Apesar de os drops não estarem habilitados por padrão, qualquer streamer pode habilitá-los no console da Twitch. É só clicar em “Drops”, criar uma campanha e habilitá-la.

A Riot também disse que manualmente deu acesso a “alguns milhares dos espectadores mais engajados de VALORANT“. Além disso, a desenvolvedora reafirmou que estava se preparando para aumentar ainda mais a capacidade do servidor, depois do aumento inicial de 25% que fez em 10 de abril.

A data do aumento da capacidade do servidor não foi revelada, e a Riot disse que ainda estava estudando o gerenciamento da capacidade do servidor através do beta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 14 de abril.