Ainda existem drops de chaves do beta de VALORANT?

Todo mundo só fala de VALORANT.

O beta fechado do jogo de tiro tático da Riot teve um início estrondoso. Já bateu recordes na Twitch, chegando a 1,7 milhão de espectadores simultâneos e um total de 34 milhões de horas assistidas.

O beta está a todo vapor e deve continuar até que o jogo seja lançado, no meio do ano. No momento, a única forma de conseguir acesso ao beta, se não for streamer, criador de conteúdo ou membro da imprensa, é sentar, esperar e ver streams por horas (e talvez dias) a fio.

A Riot se juntou à Twitch para trazer seu novo jogo às massas e distribuir acesso ao beta como drops na plataforma. Você só precisa criar ou ter uma conta da Riot, conectar à conta da Twitch e ver streams específicas por lá.

O beta, por enquanto, está acontecendo só para os jogadores dos EUA, Canadá, Europa, Rússia e Turquia, mas a Riot já anunciou que planeja trazer para o Brasil e outros lugares da América do Sul, além de Ásia e África, nos próximos meses.

Na terça-feira, 7 de abril, a Riot pausou temporariamente os drops do beta para que os servidores pudessem descansar um pouco. Eles voltaram depois, e parece que vão continuar assim por enquanto.

Status dos drops de chaves do beta de VALORANT

Os drops de chaves do beta estão disponíveis no momento.

Se você não sabe se há drops do beta de VALORANT disponíveis, é só abrir o site da Twitch, encontrar um streamer que esteja jogando e procurar a categoria “drops habilitados”. Se disser que eles estão habilitados, está tudo certo. Ou clique aqui para ver a lista completa de streamers com drops habilitados.

Captura de tela via Twitch

A Riot tem sido transparente em relação aos drops do beta, oferecendo constantes atualizações e notícias para os fãs no Twitter. Se os drops do beta forem desabilitados por algum motivo, a Riot vai anunciar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 09 de abril.