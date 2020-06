Absolute JUPITER vence o RAGE Japan Invitational

O time Absolute JUPITER, composto de ex-jogadores de CS:GO, dominou o RAGE Invitational, torneio japonês de VALORANT.

A Absolute JUPITER destruiu todos os oponentes no caminho e se recusou a abrir mão de mais que uma rodada por partida nos primeiros três sets. Eles derrotaram rapidamente equipes como AVALON Gaming, SunSister Rapid e Nora-Rengo e garantiram sua vaga na grande final.

A Lag Gaming, apesar de não ter sido tão dominante no torneio, enfrentou a JUPITER na partida mais importante. Em especial, a Lag tinha derrotado a BAKUMON na semifinal depois de começar em desvantagem de 8-0, vencendo 13 rodadas seguidas e contando com a ajuda das jogadas agressivas de sakurai como Reyna.

As jogadas agressivas de sakurai como Reyna e a defesa do capitão KuuKai como Cypher foram essenciais para a vitória da Lag Gaming na semifinal contra a BAKUMON.

Na grande final, a Lag Gaming foi uma adversária à altura da Absolute JUPITER. Apesar de terem perdido o primeiro mapa, a Lag Gaming conseguiu mais vitórias contra a JUPITER que todos os seus adversários anteriores juntos. A vitória da JUPITER no Ascent foi acirrada, com placar de 13-8.

No segundo mapa, porém, a Absolute JUPITER voltou a dominar. Com Sage, takej entregou AMA de 19/11/1 e foi um dos responsáveis pela vantagem inalcançável da JUPITER. Com um triple kill (direto do túmulo) de barce para encerrar a série, a JUPITER levou a melhor sobre a Lag Gaming em um placar de 13-6 e venceu o RAGE Invitational. Takej foi escolhido como melhor jogador por seu desempenho como Reyna e Sage na grande final.

Entre os 16 times do campeonato, também havia conhecidas organizações japonesas de esports, como Detonation Gaming e SCARZ. A stream na Twitch atingiu um pico de 30.000 espectadores simultâneos na grande final, o que mostra que a cena competitiva de VALORANT na região é promissora. A Absolute JUPITER ganhou um prêmio de ¥500.000 (aproximadamente 25 mil reais) pela vitória.

Os jogadores da JUPITER faziam parte do competitivo de Counter Strike: Global Offensive com a Absolute em 2018. A Absolute era considerada uma dss melhores equipes de CS:GO do Japão e representou a região no World Electronic Sports Games (WESG) por dois anos consecutivos. Todos os cinco membros deixaram a carreira em CS:GO para trás em abril deste ano para investir em se profissionalizar em VALORANT.

O RAGE Invitational fez parte do primeiro final de semana da Série Ignição de VALORANT. A competição contou ainda com o G2 Esports Invitational.

Artigo publicado originalmente em inglês por Stephen No no Dot Esports no dia 21 de junho.