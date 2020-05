A nova agente de VALORANT é revelada em vídeo no Twitter, e ela é muito roxa

A Riot Games começou oficialmente a revelar a 11ª agente de VALORANT, que entrará no jogo quando ele for lançado na próxima semana.

Ela é uma mulher com olhos roxos, cabelos roxos e roupas roxas. Fora isso, nada mais se sabe sobre ela ainda, incluindo seu nome ou habilidades. Mas ela parece incrível.

VALORANT.



2 de Junho.



Você está pronto para desafiar seus limites?



Assista ao vídeo completo em:https://t.co/eWER6GYyU1 pic.twitter.com/v182hMflFR — VALORANT (@VALORANTBrasil) May 29, 2020

Ela é reveladano final de um vídeo publicitário publicado na conta brasileira de VALORANT.

A personagem também pode ser vista nesta nova arte lançada pela Riot, que agora é a imagem do cabeçalho do Twitter @PlayVALORANT.

29 de maio de 2020 11:19

A Riot confirmou que um novo agente está chegando junto com o lançamento do jogo na semana passada, assim como com um novo mapa e modo. A versão beta terminou ontem e não haverá mais atualizações antes do lançamento completo do jogo.

VALORANT será lançado como um título grátis para PC no próximo dia 2 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 29 de maio.