A atualização 4.0 de VALORANT ajusta o dano corpo a corpo e adiciona outras mudanças em armas

A atualização 4.0 fará várias mudanças significativas no jogo, incluindo grandes mudanças em ataques corpo a corpo e mudanças notáveis ​​para Spectre, Ares, Guardian e Bulldog.

O ataque corpo a corpo em VALORANT nem sempre foi uma maneira confiável de abater inimigos, especialmente se você não os surpreender por trás. Mas as novas mudanças devem ajudar os ataques corpo a corpo com os cliques esquerdo e direito a serem mais eficazes.

A caixa de colisão do clique com o botão direito do mouse no ataque corpo a corpo será 1,5 vezes maior, tornando mais fácil acertar os inimigos. A hitbox do clique com o botão esquerdo do mouse corpo a corpo será maior do que a hitbox do botão direito e também terá um alcance ligeiramente maior. Os alvos mais próximos do centro do ataque de faca serão atingidos primeiro, o que significa que os jogadores ainda podem mirar precisamente nos inimigos com seus ataques. Apunhalar paredes agora também terá feedback instantâneo como uma atualização bônus.

O Spectre era anteriormente uma arma eficaz em quase todas as situações, mesmo em lutas de longo alcance. Os ajustes nesta atualização o tornam um pouco mais equilibrado em batalhas de longo alcance, tornando um pouco mais difícil controlar sua rajada ao atirar em inimigos distantes. Os jogadores também precisarão gerenciar com eficácia a rajada de curta distância para abater os inimigos.

O erro de disparo do Spectre agora ocorrerá nos estágios iniciais do projétil. A arma terá multiplicadores de recuo (vertical e horizontal) aumentados ao correr, saltar ou em um ascensor de 1,25 para 1,5. A contagem de balas em mudanças de guinada durante a rajada será reduzida de oito para cinco balas. O tempo para alternar a guinada será reduzido de 0,24 para 0,18 segundos e o tempo até que você possa alternar a guinada durante a rajada será reduzido para que possa acontecer com mais frequência.

O Ares também está recebendo fortalecimentos menores. O spin-up da arma está sendo removido e a taxa de disparo está sendo aumentada de 10 para 13. A penalidade da taxa de disparo na mira para o Guardian será removida e os jogadores poderão disparar uma bala extra antes que ela entre na curva de recuperação. Essas mudanças devem tornar as duas armas uma escolha mais prática ao procurar uma opção menos cara.

O Bulldog também está recebendo um fortalecimento menor. A taxa de tiro livre está sendo aumentada de 9,5 para 10 e a recuperação em de burst será reduzida de 0,4 para 0,35. Esta mudança deve melhorar a eficiência do disparo burst e tornar esta arma frequentemente esquecida um pouco mais eficaz.

A atualização 4.0 também inclui atualizações notáveis ​​para Bind e Breeze e apresenta a nova agente, Neon. Os jogadores podem encontrar uma lista completa de todas as mudanças nas notas oficiais da atualização 4.0 quando estiverem online.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 07 de janeiro.