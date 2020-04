Veja o que acontece quando um Ekko 3 estrelas enfrenta um Thresh 3 estrelas em Teamfight Tactics

O que acontece quando duas das unidades mais poderosas da galáxia se enfrentam? Uma delas sai superior.

TheLizarddKingg, streamer de Teamfight Tactics, mostrou um duelo de gigantes em sua stream de ontem na Twitch, onde seu Ekko 3 estrelas enfrentou o Thresh 3 estrelas de um oponente. Ekko ficou em desvantagem numérica, mas sua manipulação do tempo foi suficiente para garantir a vitória.

O Thresh 3 estrelas imediatamente garante a seu time uma vantagem até injusta, puxando três aliados da reserva e transformando a batalha em um 12×9. Mas TheLizarddKingg não pareceu se preocupar muito.

“Ele puxou a reserva toda, mas Ekko vai matar todos eles”, diz o streamer. “Isso vai ser incrível.”

E parece que a previsão de TheLizarddKingg se concretizou.

Com Morellonomicon e Centelha Iônica, Ekko usou sua Cronoquebra para parar o tempo e congelar todas as unidades. Depois, o Rapaz que Estilhaçou o Tempo eliminou quase todas as unidades inimigas em jogo com um golpe só, causando mais de 2.000 de dano a cada um deles e um total de 25.000 de dano.

Não só foi suficiente para vencer a rodada, como também Ekko levou o streamer diretamente para a tela de vitória.

Com o conjunto Galáxias, os desenvolvedores de TFT aumentaram o poder das unidades 3 estrelas, como forma de recompensar os jogadores que gastam tempo e recursos para chegar lá. Isso é ainda mais forte nos campeões de custo 5, que são ainda mais difíceis de conseguir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 13 de abril.