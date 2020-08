Vale a pena investir na sinergia Mestre da Guerra no conjunto 4 de TFT

A Riot Games revelou hoje uma nova sinergia de Teamfight Tactics chamada Mestres da Guerra, que fortalece os campeões a cada vitória.

Mestre da Guerra é uma característica do Conjunto 4: Destinos que aumenta a vida e o poder de habilidade dos campeões de duas formas. A forma comum a outras sinergias, só por ter 3/6/9 unidades na mesa, é uma delas, mas a característica também concede vida e poder de habilidade adicionais “para cada batalha que vencerem e também para as vitórias em batalhas anteriores”, segundo a equipe do TFT.

Ter 3/6/9 campeões Mestres da Guerra em campo concede um bônus básico aos atributos.

3 Mestres da Guerra: aumento de 150 de Vida e 10 de Poder de Habilidade.

6 Mestres da Guerra: aumento de 400 de Vida e 25 de Poder de Habilidade.

9 Mestres da Guerra: aumento de 600 de Vida e 50 de Poder de Habilidade.

A cada vitória em batalha, esses atributos aumentam, concedendo Vida e Poder de Habilidade adicionais que acumulam até 5 vezes.

3 Mestres da Guerra: aumento de 30 de Vida e 3 de Poder de Habilidade.

6 Mestres da Guerra: aumento de 40 de Vida e 5 de Poder de Habilidade.

9 Mestres da Guerra: aumento de 80 de Vida e 10 de Poder de Habilidade.

Conseguir uma sequência de 5 vitórias com 3 campeões Mestres da Guerra aumenta o bônus de 150 de Vida e 10 de Poder de Habilidade para 300 de Vida e 25 de Poder de Habilidade, que é quase o mesmo bônus de 6 Mestres da Guerra sem nenhuma vitória.

A equipe de TFT também compartilhou hoje, ao mostrar um pouco do Conjunto Destinos, um exemplo de composição com a sinergia dos Mestres da Guerra.

Nidalee: Mestre da Guerra/Atiradora de custo 1

Garen: Mestre da Guerra/Vanguarda de custo 1

Jarvan: Mestre da Guerra/Exemplo de custo 2

Pyke: Cultista/Assassino de custo 2

Katarina: Mestre da Guerra/Assassino de custo 3 (Escolhido: Mestre da Guerra)

Kennen: Ninja/Exemplo de custo 3

Xin Zhao: Mestre da Guerra/Duelista de custo 3

Usando Katarina como campeã Escolhida e principal carregadora da composição, você consegue completar a sinergia de 6 Mestres da Guerra com 5 unidades e ainda tem um bônus de dois Assassinos. Isso permite que a habilidade dela cause dano crítico, além de acumular Poder de Habilidade adicional com a sinergia dos Mestres da Guerra. Pyke e Kennen formam a linha de frente, e os dois Exemplos concedem escudos que podem ajudar a ganhar tempo para Katarina destruir tudo com sua ultimate.

Conheça a sinergia Mestre de Guerra do Conjunto 4: Destinos de TFT na próxima atualização do PBE, ou no lançamento oficial em 16 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de agosto.