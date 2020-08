Última Galáxia de TFT, Big Bang, concede atualização gratuita da loja, Força da Natureza e orbes em todos os monstros

Parece que Teamfight Tactics preparou um festão de encerramento para Galáxias.

Stephen “Mortdog” Mortimer, designer de TFT, revelou a última Galáxia desta temporada do jogo, e disse que provavelmente ficaria disponível a partir desta segunda ou terça-feira no PBE. O Big Bang concede uma atualização gratuita da loja por rodada, uma Força da Natureza no início do estágio 3 e orbes de espólio ao abater todas as tropas e monstros neutros.

FYI – The final Galaxy will be on PBE later today or tomorrow. We hope it will be an exciting way to wrap up the set mechanic! pic.twitter.com/P6G7wXF5zS — Riot Mort (@Mortdog) August 24, 2020

Com o encerramento do Conjunto 3, parece que os desenvolvedores da Riot querem se divertir com a mecânica. As Galáxias aumentam a variedade entre os jogos com alterações aleatórias às regras de cada partida, fazendo com que você precise ajustar sua estratégia dependendo do ambiente.

O Big Bang permite que você chegue à sua forma final muito antes do normal, já que concede mais itens, ouro e unidades. E a Galáxia acelerada deve ser mais empolgante e cheia de adrenalina para os fãs.

A mecânica das Galáxias foi um lançamento do Conjunto 3, mas parece que a Riot não quer se despedir completamente dela. A desenvolvedora já comentou que estava “explorando a ideia” de torná-la uma mecânica “permanente” do jogo no futuro. Não se sabe quando esse retorno aconteceria, mas é o suficiente para criar expectativas.

O Conjunto 4 de TFT, Destinos, será lançado em 16 de setembro, com a atualização 10.19.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de agosto.