Tudo que você precisa saber sobre a mecânica das Galáxias de Teamfight Tactics

Os jogadores de Teamfight Tactics tiveram duas semanas para se familiarizar com o conjunto intergaláctico antes de a mecânica das Galáxias ser introduzida no jogo.

Os novos campeões, classes e origens já devem estar na ponta da língua. Mas e as Galáxias? O que elas são e o que fazem?

Confira tudo que você precisa saber:

Estrela Binária

Na Galáxia Estrela Binária, você só pode equipar dois itens em cada campeão.

Neste caso, em vez de colocar todos os seus itens em um campeão e torcer pelo melhor, você precisa pensar melhor em suas escolhas. Não faz tanta diferença assim de modo geral, apenas o suficiente para fazer você pensar.

Planeta Anão

A primeira e a última linhas do tabuleiro não podem ser usadas no Planeta Anão. Você não pode colocar unidades nessas linhas na fase de planejamento, e elas não podem se mover para lá durante o combate.

Inventário Galáctico

No Inventário Galáctico, todos os jogadores recebem três itens componentes no início do jogo. Todos os jogadores recebem os mesmos três itens componentes.

Nesta Galáxia, seu poder no início de jogo aumenta. Todos os jogadores recebem os mesmos itens, então estão no mesmo nível, mas aqueles com unidades mais fortes de custo 1 terão vantagem.

Planeta Pirata

Todos os campeões têm a chance de obter uma moeda na Galáxia Planeta Pirata, especialmente o primeiro campeão.

Esta Galáxia muda o ritmo de TFT, inflando a economia. Essencialmente, os jogadores têm mais chances de subir de nível rapidamente e de atualizar a loja em busca de campeões.

Oficina de Desmanche

Com a nova Galáxia Oficina de Desmanche, os itens completos que estavam equipados em campeões que você vende são fragmentados em componentes em vez de irem para o seu inventário como o item completo.

Galáxia Superdensa

A Galáxia Superdensa concede uma Força da Natureza no início do estágio 3. Normalmente é preciso usar duas Espátulas para conseguir uma Força da Natureza, mas aqui ela é gratuita.

Se você tiver a Força da Natureza no seu inventário, ela aumenta o tamanho do seu time em 1. Isso significa que você pode completar as composições mais cedo e buscar o máximo possível de campeões 3 estrelas.

Arca do Tesouro

A Arca do Tesouro é a Galáxia da festa. Quanto mais monstros você matar, mais itens ganha. Todos os monstros neutros que você matar concedem um orbe.

Há forte presença do fator sorte na Arca do Tesouro, mas o jogo é acelerado e emocionante.

Setor de Troca

A Galáxia Setor de Troca concede uma atualização gratuita da loja por rodada. Isso faz com que você acabe economizando uma boa quantidade de ouro. Você pode usar o bônus para ajudar a buscar uma unidade ou para economizar ouro para aumentar seu nível.

Com que frequência acontecem as Galáxias?

Ao jogar TFT, não há garantia de que você vá parar em uma Galáxia. Na verdade, há 20% de chances de você cair em um jogo normal, com as mecânicas normais.

Toda Galáxia tem chances diferentes. Confira a lista completa:

Normal: 20%

Arca do Tesouro: 10%

Estrela Binária: 10%

Galáxia Superdensa: 10%

Inventário Galáctico: 10%

Oficina de Desmanche: 10%

Planeta Anão: 10%

Planeta Pirata: 10%

Setor de Troca: 10%

Como saber qual Galáxia está ativa no seu jogo

Não fica imediatamente óbvio em que Galáxia você cai. Para conferir, olhe para o canto superior da tela, ao lado do estágio atual do jogo, e deve haver um ícone que indica a Galáxia.

Se você não estiver em uma Galáxia, não haverá nada lá. Mas, se estiver, haverá um ícone relacionado. Se estiver na Galáxia Superdensa, por exemplo, o ícone será uma Força da Natureza.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 07 de agosto.