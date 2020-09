Todos os itens do Conjunto 4 do TFT: novos, atualizados e removidos

A Riot revelou os spoilers restantes do Teamfight Tactics Conjunto Quatro hoje, incluindo cada item novo, removido e atualizado em Destinos.

Um total de 58 campeões no Vonjunto Quatro de TFT foram introduzidos, junto com todas as origens e classes em Destinos. A Riot também anunciou os novos itens Espátula que se correlacionam com as características, bem como dois novos itens.

Novos Itens do Conjunto Quatro do TFT

Um total de dois novos itens estão sendo adicionados a Destinos, substituindo os dois que estão sendo removidos.

Vontade de ferro

Cota de Malha (25 de Armadura) e Capa Negatron (25 de Resistência Mágica).

Uma representação direta dos componentes individuais, o portador ganha 25 de Armadura e 25 de Resistência Mágica para cada inimigo que o tiver como alvo.

Capa de Fogo Solar

Cota de Malha (25 de armadura) e Cinto do Gigante (200 de Vida).

No início do combate, e a cada três segundos daí em diante, um inimigo aleatório dentro de dois hexágonos é queimado com 20% de sua vida máxima por seis segundos.

Qualquer cura que eles recebam é reduzida em 50%.

Capa de Fogo Solar é um item Único.

Itens Removidos do TFT

Apenas dois itens foram removidos do Conjunto Quatro de TFT: Efeito Vermelho e Quebra-Espada. Este último quase não foi usado e Efeito Vermelho foi criticado por ser um item que funcionava apenas em alguns campeões de melhor desempenho.

Itens de Espátula do Conjunto Quatro

Cada um dos itens de Espátula do Conjunto Três do TFT foi removido, substituído por novos que se correlacionam com as origens e classes em Destinos.

Duelist’s Zeal

Espátula e Arco Recurvo (velocidade de ataque de 15%).

Único: Campeão com Duelist’s Zeal ganha a característica de Duelista.

Elderwood Heirloom

Espátula e Capa de Negatron (25 de resistência mágica)

Único: o campeão equipado com Elderwood Heirloom ganha a característica Sabugueiro.

Mage’s Cap

Espátula e Lágrima da Deusa (15 de mana inicial).

Único: O campeão com Mage’s Cap ganha a característica Mago.

Mantle of Dusk

Espátula e Bastão Desnecessariamente Grande (20% do poder de habilidade).

Único: o campeão equipado com Mantle of Dusk ganha a característica Crepúsculo.

Sword of the Divine

Espátula e Espada G. p. C. (15 de dano de ataque).

Único: Campeão com Sword of the Divine ganha a característica Divino.

Vanguard’s Cuirass

Espátula e colete de corrente (25 de armadura).

Único: o campeão com a Vanguard’s Cuirass ganha a característica Vanguarda.

Warlord’s Banner

Espátula e Cinto do Gigante (200 de vida).

Único: o campeão equipado com Warlord’s Banner ganha o traço Mestre da Guerra.

Youmuu’s Ghostblade

Espátula e Luvas do Pugilista (10% de chance de esquiva e crítico).

Único: o campeão equipado com a Youmuu’s Ghostblade ganha a característica Assassino.

Itens Atualizados do TFT

Efeito Azul, junto com Lança de Shojin, foram classificados como itens atualizados. As mudanças foram aplicadas para fornecer mais versatilidade entre os campeões.

Efeito Azul

Duas Lágrimas da Deusa (15 de mana cada)

Depois que um campeão conclui o lançamento de sua habilidade, o usuário ganha 20 de mana.

Lança de Shojin

Espada G. p C. (15 de Dano de Ataque) e Lágrima da Deusa (15 de mana).

Os ataques básicos do portador restauram oito de mana ao acertar.

Os jogadores podem verificar todos os novos itens do Conjunto Quatro do TFT no APT quando ele for lançado entre 1 e 3 de setembro. O lançamento oficial de Destinos está marcado para 16 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 31 de agosto.