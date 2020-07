Todas as novas Pequenas Lendas Florescer Espiritual que serão lançadas na atualização 10.16 de Teamfight Tactics

Com o lançamento do Florescer Espiritual, um evento inspirado em folclore oriental que acontece em três dos títulos da Riot, você poderá desbloquear novas variantes das Pequenas Lendas Pingu, Felpina e Melisma em Teamfight Tactics.

O evento é uma experiência temática de um mês em League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics, e acontece de 22 de julho a 24 de agosto.

Durante o evento, a Riot vai introduzir uma nova opção de compra para as versões 1 estrela das Pequenas Lendas do Florescer Espiritual.

Antes, era preciso comprar ovos e torcer para que fossem algumas de suas Pequenas Lendas favoritas. Mas, com o Florescer Espiritual, vai ser um pouco diferente. Na atualização 10.16, você poderá escolher as Pequenas Lendas que quiser entre as do Florescer Espiritual, mas isso só vale para as de 1 estrela.

Confira todas as 18 artes das novas Pequenas Lendas que serão lançadas na atualização 10.16 de Teamfight Tactics:

Pingu Kanmei

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Pingu Akana

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Felpina Kanmei

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Felpina Akana

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Melisma Kanmei

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Melisma Akana

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 22 de julho.