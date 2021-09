Todas as alterações da atualização 11.19 do TFT reveladas durante a análise da atualização

O designer de jogos da Riot Games, Kent “Riot Kent” Wu, e o diretor de design de jogos, Stephen “Mortdog” Mortimer, revelaram os ajustes finais para o meta do Teamfight Tactics Conjunto 5.5 durante o a análise de atualização de hoje.

A atualização 11.19 é a atualização oficial do Campeonato Mundial TFT Contestação, agendado para começar em 1º de outubro. A atualização contém uma série de mudanças destinadas a abrir o meta, de acordo com Mortdog. Grandes mudanças incluem retrabalhos para Tristana e Draven, junto com um enfraquecimento para Thresh. De mudanças de sistema a enfraquecimentos e fortalecimentos de campeões, aqui estão todas as mudanças de balanceamento programadas para acontecer com a atualização 11.19 em 22 de setembro, de acordo com a análise da atualização.

Mudanças de sistema

Um total de duas pequenas alterações de sistema estão ocorrendo na atualização 11.19. O Tomo das Características estava aparecendo com muita frequência, de acordo com Mort, resultando em uma diminuição de 40 por cento dele caindo de um Orbe de ouro. A mesa de bênção Radiante também receberá uma pequena alteração, removendo a opção de receber dois Reforjar e cinco de ouro.

Características

Um total de três características estão recebendo mudanças com a atualização 11.19: Escaramuçador, Abominação e Canhoneiro.

Seis Escaramuçadores foi fortalecido de 40 a 50 por cento.

A Abominação está recebendo um fortalecimento de Vida base de 900/1400/1900 para 900/1500/2000 e um fortalecimento de Vida por nível de estrela para 90/150/200.

Canhoneiro: Canhoneiro quatro fortalecido de 450 para 475 por cento do dano de ataque.

Grandes mudanças de campeão

Um retrabalho será aplicado a Tristana, “trazendo-a de volta ao meta de uma maneira saudável”, de acordo com Mortdog . Draven também está recebendo um retrabalho que o tornará um campeão do Conjunto 5.5 com “alcance três arriscado, mas com alto DPS”. O campeão Esquecido e Legionário irá essencialmente reduzir a armadura de seu alvo pela metade ao ignorá-la. Último Sussurro ainda pode ser usado nele, mas não é mais necessário. Apesar dos enfraquecimentos, a mudança é um fortalecimento para Draven, de acordo com Mortdog.

O poder está sendo transferido das torres de Heimerdinger e de volta para ele ser capaz de usar a habilidade com mais frequência, enquanto Ashe está recebendo um fortalecimento que deve ajudar composições de Patrulheiro e Dracônicos.

Retrabalho de Tristana: “Tristana salta para longe dos inimigos e ganha velocidade de ataque por um total de quatro segundos.”

“Tristana salta para longe dos inimigos e ganha velocidade de ataque por um total de quatro segundos.” Tristana: alcance de ataque reduzido de cinco para quatro.

alcance de ataque reduzido de cinco para quatro. Tristana: Dano de ataque aumentado de 60 para 65.

Dano de ataque aumentado de 60 para 65. Tristana: Mana ajustada de 50/125 para 60/125.

Mana ajustada de 50/125 para 60/125. Thresh: Mana enfraquecida de 40/80 a 80/120.

Mana enfraquecida de 40/80 a 80/120. Ashe: Dano de ataque reduzido para 70.

Dano de ataque reduzido para 70. Retrabalho de Draven: “Draven agora ignora passivamente 50 por cento da armadura de seu alvo.

“Draven agora ignora passivamente 50 por cento da armadura de seu alvo. Draven: Dano de ataque reduzido para 80.

Dano de ataque reduzido para 80. Draven: dano de ataque de habilidade enfraquecido para 140/150/400 por cento.

dano de ataque de habilidade enfraquecido para 140/150/400 por cento. Draven: Dano base de habilidade enfraquecido para 125/200/700.

Dano base de habilidade enfraquecido para 125/200/700. Heimerdinger: Mana ajustado para 0/140.

Mana ajustado para 0/140. Heimerdinger: Dano de ataque da torre reduzido para 100.

Pequenas mudanças de campeão

As “pequenas” mudanças mais notáveis ​​são um enfraquecimento para Leona e um fortalecimento surpresa para o dano vitorioso de Garen. A mudança de Garen torna colocar um item de “dano” nele não apenas plausível, mas encorajado por Mortdog. E Leona era simplesmente forte demais com três itens de dano como uma unidade de custo um.

Kled: Bônus de velocidade de ataque após desmontar ampliado em três estrelas para 110 por cento.

Bônus de velocidade de ataque após desmontar ampliado em três estrelas para 110 por cento. Udyr: Escudo ampliado em três estrelas para 600 por cento.

Escudo ampliado em três estrelas para 600 por cento. Leona: Redução de dano da habilidade enfraquecido de 30/50/200 para 30/40/120.

Redução de dano da habilidade enfraquecido de 30/50/200 para 30/40/120. Sett: Fragmentação de armadura da habilidade reduzido de três estrelas a 40.

Fragmentação de armadura da habilidade reduzido de três estrelas a 40. Soraka: O dano da habilidade aumentou de 150/250/400 para 175/275/425.

O dano da habilidade aumentou de 150/250/400 para 175/275/425. Miss Fortune: Mana ajustado para 20/70.

Mana ajustado para 20/70. Riven: Dano de ataque bônus de habilidade aumentado em três estrelas para 115 por cento.

Dano de ataque bônus de habilidade aumentado em três estrelas para 115 por cento. Nidalee: bônus de velocidade de ataque aumentado em três estrelas para 75 por cento.

bônus de velocidade de ataque aumentado em três estrelas para 75 por cento. Karma: Vida aumentada para 750 e dano de habilidade em duas estrelas aumentado em 10 para 300.

Vida aumentada para 750 e dano de habilidade em duas estrelas aumentado em 10 para 300. Garen: dano vitorioso reduzido de 50 para 60 por cento.

Itens

Itens radiantes e comuns de baixo desempenho estão sendo alvos na atualização 11.19. O Portal Zz’Rot está recebendo um ajuste que muda seu alcance de provocação, permitindo que o Portal Zz’Rot Radiante e comum provoquem os assassinos.

A Lança de Shojin Radiante foi o item Radiante de “pior desempenho”, de acordo com Mortdog, resultando em um fortalecimento de poder de ataque de 20 por cento. Composições de PdH irão se beneficiar ao máximo com o novo fortalecimento Lança de Shojin Radiante, de acordo com Mortdog.

Portal Zz’Rot: Alcance de provocação aumentado para quatro hexágonos

Alcance de provocação aumentado para quatro hexágonos Portal Zz’Rot Radiante: Alcance de provocação aumentado para quatro hexágonos

Alcance de provocação aumentado para quatro hexágonos Lança Radiante de Shojin: Novo poder de ataque de 20%

Todas as alterações para a atualização 11.19 do TFT que foram reveladas hoje estão sujeitas a alterações antes do lançamento oficial em 22 de setembro. Todos os fortalecimentos e enfraquecimentos podem ser testados agora pelo servidor APT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de setembro.