TFT Post Mortem sobre atualização 11.3

O designer de jogos do Teamfight Tactics, Stephen “Mortdog” Mortimer e Riot Statikk discutiram os resultados da atualização 11.3 e os planos para a 11.4 no episódio de hoje do Post Mortem.

A atualização 11.3 apresentou mudanças menores com a intenção de deixar o meta funcionar antes de ajustes adicionais. Muitos jogadores não ficaram satisfeitos com o resultado final, no entanto, com composições de rerrolagens de custo 1 dominando o meta. Mas a atualização não foi um fracasso total. Uma série de problemas foram trazidos à luz, de acordo com Statikk, fornecendo os dados da equipe de balanceamento necessários para ajustes na próxima atualização 11.4.

“A atualização 11.3 não funcionou de uma maneira emocionante no final do dia”, disse Riot Statikk. “O meta acabou sendo muito pesado nas unidades de custo mais baixo e as estratégias pareciam obsoletas no final.”

Uma mudança positiva que ocorreu, e foi possivelmente ofuscada pelos campeões dominantes de custo 1, foram os ajustes na característica Alma de Dragão. Ao alterar a característica, “fez uma grande diferença e tornou Alma de Dragão muito mais divertido de jogar”, disse Mortdog. Mudanças individuais em Kindred e Tristana também foram positivas, colocando os campeões de custo 1 em um local ideal para todas as unidades de custo 1.

A característica Divino melhorou com a atualização 11.3, de acordo com Statikk e Mortdog, mas ainda precisa de trabalho para avançar. E o enfraquecimento em Espírito deixou a característica em um “bom lugar”, onde ainda é jogável, mas não muito dominante.

Tanto Statikk quanto Mortdog concordam que existem muitas “unidades mortas” em Dizimadores e que ajustes para campeões individuais estão sendo considerados para melhorar a característica. Darius é outro problema, com problemas em uma e duas estrelas, mas capaz de se tornar uma ameaça dominante se for fortalecido demais.

Na atualização 11.4, a Riot abordará o domínio dos campeões de custo 1 sobre o meta na atualização 11.3. Uma atualização B em 11.4 pode ser necessária, apesar de uma série de enfraquecimentos para unidades de custo 1 acontecendo.

A atualização 11.4 está programada para ser lançada em 18 de fevereiro e atualmente está disponível em servidores APT. Os jogadores podem esperar uma série de mudanças importantes na próxima atualização, com muitos dos problemas da atualização 11.3 sendo resolvidos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 13 de fevereiro.