TFT lança hoje mudanças experimentais no PBE

Stephen “Mortdog” Mortimer, designer-chefe de Teamfight Tactics, anunciou hoje que pode haver grandes mudanças aos Escolhidos na atualização 11.4 — e os testes começam hoje no servidor do PBE.

A mecânica do Escolhido foi tópico de discussão desde que foi lançada, no Conjunto Quatro, Destinos. Campeões Escolhidos entram no campo de batalha já com duas estrelas e atributos adicionais. Mortdog e a equipe de balanceamento de TFT já fizeram várias alterações aos Escolhidos ao longo dos últimos três meses. Com o lançamento do Conjunto 4,5, Destinos: Festival das Feras, a equipe adicionou “mudanças bem experimentais aos Escolhidos” na atualização 11.4 do PBE, que foi ao ar hoje.

Morning everyone. Patch 11.4 comes to PBE today, and with it some VERY experimental changes to Chosen. We're using this cycle to test out some big changes, but don't assume they will ship. If you happen to play any PBE games, feel free to let us know what you thought. pic.twitter.com/5HayDpA6qX — Riot Mort (@Mortdog) February 2, 2021

A atualização 11.4 chegou aos servidores do PBE aproximadamente às 17h BRT de hoje. Alguns dos ajustes que você vai encontrar no PBE podem acabar não chegando aos servidores ativos de TFT quando a atualização 11.4 for lançada, em 18 de fevereiro.

“Lançamos hoje no PBE a atualização 11.4 e, com ela, algumas mudanças BEM experimentais aos Escolhidos”, Mortdog disse. “Vamos usar esse ciclo para testar grandes mudanças, mas pode ser que não continuemos com elas.”

A equipe de design no comando do Conjunto 4,5 Destinos: Festival das Feras teve uma abordagem levemente diferente para as atualizações de balanceamento, implementando a menor atualização pós-lançamento da história de TFT. Uma atualização secundária pouco depois do lançamento do Conjunto também foi importante para o número reduzido de mudanças da atualização 11.3, junto com o fato de a equipe de balanceamento querer deixar o meta se desenvolver sozinho, segundo Riot Statikk.

Disponibilizar grandes mudanças experimentais aos Escolhidos no PBE logo depois de uma atualização intermediária pode ajudar a explicar por que a atualização 11.3 foi menor. Fortalecer e enfraquecer um grande número de personagens pode ser desnecessário, dependendo de como as mudanças aos Escolhidos afetarem o meta do PBE.

A atualização 11.3 está no ar nos servidores ativos de TFT e a atualização 11.4, no PBE.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de fevereiro.