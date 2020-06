Teamfight Tactics pode receber pequenos e importantes ajustes na atualização 10.13

A atualização intermediária do Conjunto 3 de Teamfight Tactics da Riot está no ar, mas há alguns ajustes planejados para balancear melhor o meta na atualização 10.13, que sai em breve.

Diversas composições de TFT, de Astro Sniper (Astronautas + Atiradores de Elite) e seis Feiticeiros a Vanguard Mystic (Vanguardas + Místicos), têm feito sucesso na segunda metade da temporada. Um ajuste rápido já foi implementado em 12 de junho, reduzindo o escudo dos Protetores e travando Aurelion Sol por um segundo.

Escudo dos Protetores: 30/40/55% para 30/40/50%

Dano de Habilidade: 80/150/750 para 110/150/750

Drenagem de Mana: 10/25/50 para 15/25/50

Faltando uma semana para a atualização 10.13, há vários ajustes sendo feitos no PBE que podem ser implementados nos servidores principais. As Máquinas de Combate estão deixando a desejar, enquanto Master Yi carrega os Mestres das Lâminas a outros níveis, de acordo com o designer de TFT, Mortdog.

Há várias pequenas alterações testadas no PBE que podem fortalecer um pouco as Máquinas de Combate no começo do jogo, mas não tanto nos estágios mais avançados.

Ajustes a características na 10.13

Estrela Negra pode receber algumas melhorias merecidas e Máquina de Combate pode receber melhorias para o início de jogo, fortalecendo os bônus de duas e quatro unidades. Detonadores também podem ser levemente fortalecidos, enquanto a resistência mágica dos Místicos pode ser levemente reduzida.

Detonador

Ataques com quatro unidades aumentam de 5 para 6.

Estrela Negra

Dano de Ataque e Poder de Habilidade aumentam de 16 para 18 com quatro unidades.

Dano de Ataque e Poder de Habilidade aumentam de 24 para 28 com seis unidades.

Dano de Ataque e Poder de Habilidade aumentam de 32 para 38 com oito unidades.

Infiltrador

Bônus de Velocidade de Ataque aumenta de 70% para 80%.

Máquina de Combate

Cura ou dano aumenta de 70 para 75 com duas unidades.

Cura ou dano aumenta de 160 para 175 com quatro unidades.

Cura ou dano aumenta de 450 para 400 com seis unidades.

Cura ou dano aumenta de 900 para 750 com oito unidades.

Místico

Resistência Mágica com quatro unidades reduzida de 125 para 110.

Ajustes a campeões na 10.13 de TFT

Master Yi pode ser levemente enfraquecido, mas não o suficiente para impedir que a composição de seis Mestres das Lâminas deixe de ser viável. E podemos esperar alguns ajustes aos atordoamentos de Nautilus e Gnar, além de Cassiopeia.

Cassiopeia

Dano de habilidade revertido de 700/1500/4000 para 700/1500/3000.

Duração do dano aumenta de 12 segundos para 15.

Gnar

Duração do atordoamento reduzida de 2 segundos para 1,5 segundo.

Aumento de Vida de Mega Gnar de 750/1250/2500 para 750/1250/4000.

Dano de Ataque de Mega Gnar de 100/175/400 para 100/175/550.

Illaoi

Roubo de Armadura e Resistência Mágica pode aumentar de 20/30/50 para 30/40/60.

Master Yi

Dano verdadeiro com três estrelas reduzido, de 75/100/200 para 75/100/175.

Nautilus

Duração do atordoamento reduzida de 3/3,5/4 para 3/3/5.

Nocturne

Dano com três estrelas aumenta, de 200/250/350 para 200/250/400.

Teemo

Dano das armadilhas reduzido, de 125/175/600 para 125/175/550.

Duração da lentidão reduzida, de 4 segundos para 3 segundos.

A próxima atualização marcada para o Conjunto 3 de TFT acontece em 24 de junho, a atualização 10.13. Os ajustes e melhorias mencionados no artigo estão sujeitos a mudanças antes da atualização, já que os testes estão acontecendo no PBE.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 17 de junho.