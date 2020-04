Riot testa novas galáxias de Teamfight Tactics: carrosséis com unidades de 2 estrelas

A Riot Games está tentando adicionar mais variedade nos jogos para manter a animação da sua base de jogadores na nova temporada do Teamfight Tactics.

Em um recente post Dev, Blake “Beernana” Edwards e Stephen “Mortdog” Mortimer revelaram duas novas galáxias que estrearão nas próximas atualizações, além de como o conjunto está se saindo, da perspectiva de jogo e dos fãs.

Na próxima atualização, a Riot adicionará a galáxia Arca do Tesouro ao jogo. Nesta galáxia, todos os NPCs e monstros concedem um Orbe de Espólio garantido. Embora isso possa parecer divertido, a chance de jogar na galáxia Arca do Tesouro será muito menor do que as outras.

Além disso, a Riot está experimentando uma nova galáxia que terá unidades de duas estrelas disponíveis durante os carrosséis. Não foram fornecidas muitas informações além disso, mas essa poderia ser uma galáxia que muda que vira o seu jogo nas ranqueadas.

“Em grande parte, estamos muito animados com o resultado do TFT: Galáxias, e isso tudo é graças a vocês, que estão nos dando tanta força!”, disse a Riot. “As galáxias foram bem aceitas, adicionaram diversas formas de jogar, e parece que vários momentos empolgantes e criativos estão rolando!”.

Na temporada passada, muitos jogadores pensaram que não havia muita variedade envolvida ao ganhar. Nesta temporada, há muitas maneiras de obter sucesso, incluindo várias composições e galáxias diferentes que mantêm os jogadores em alerta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 16 de abril.