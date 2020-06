Riot revela prévia da atualização 10.13 do Teamfight Tactics

As primeiras mudanças de balanceamento do meio da temporada estão quase aí.

A Riot revelou uma uma prévia nas tentativas de mudanças da atualização do Teamfight Tactics 10.13 ontem à noite, com vários fortalecimentos e enfraquecimentos em características, campeões e itens.

As primeiras alterações de balanceamento para o Teamfight Tactics no meio da temporada cairão na próxima semana com a atualização 10.13, após um ajuste de 12 de junho que ajustou o Peitoral do Protetor e o Aurelion Sol. Há uma boa quantidade de mudanças positivas que podem ocorrer na atualização que inclui um bônus muito necessário para Máquinas de Combate e Estrela Negra, junto com um enfraquecimento para Master Yi. Mas não se preocupe, amantes dos Mestres das Lâminas, a composição deve sobreviver.

A Galáxia Médias Lendas estará dando um tempo na atualização 10.13 do TFT, abrindo espaço para a Binary Star. A maioria dos jogadores não fica muito chateada com a ida da Galáxias Médias Lendas, considerando o tempo que levou para jogar. Parece que a galáxia Binary Star desafia os jogadores de uma maneira totalmente nova.

Tentaticas de alterações do TFT 10.13

Imagem via Riot Games

Um enfraquecimento para Jinx é um tanto surpreendente, deixando alguns se perguntando como isso afetará a composição de Rebeldes e a Brawlin ‘Blasters. O mesmo pode ser dito de Riven, que viu sucesso em Seis-Feiticeiros e Seis-Mestres das Lâminas.

Vayne parece ter escapado de um enfraquecimento, mas os Cibernéticos não, o que poderia tirar a comp do status de nível S. Os Mistícos também não escaparam, junto com a Cassiopeia, possivelmente diminuindo a proeminente composição Vanguardas / Místicos.

Características

Fortalecidas

Máquina de Combate

Estrela Negra

Infiltrador

Enfraquecidas

Mestre das Lâminas

Cibernético

Místico

Campeões

Fortalecidos

Bardo

Darius

Illaoi

Kog’Maw

Nocturne

Xayah

Enfraquecidos

Cassiopeia

Ekko

Fizz

Jayce

Jinx

Master Yi

Nautilus

Riven

Teemo

Thresh

Itens

Fortalecidos

Sedenta por Sangue

Pistola Laminar Hextec

Manoplas Adornada

Faca de Statikk

Portal de Zz’rot

A atualização 10.13 do TFT será lançada na quarta-feira, 24 de junho. Todas as alterações observadas neste artigo estão sujeitas a alterações antes das notas da atualização e da atualização 10.13.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de junho.