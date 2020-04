Riot revela os enfraquecimentos de classes e fortalecimentos de campeões em Teamfight Tactics na Atualização 10.9

A Riot Games está mais uma vez aprimorando o Teamfight Tactics. A desenvolvedora revelou um grande número de mudanças para a próxima atualização, 10.9.

Várias composições de TFT, como Brawlin ‘Blasters e Chrono Kale, dominaram o meta esta semana. Mas não se acostume com as recentes alterações da 10.8, porque a próxima atualização pode agitar as coisas novamente.

À primeira vista, as mudanças na Atualização 10.9 parecem enormes. Apesar de um grande número de campeões e classes listados, a atualização contém apenas algumas mudanças notáveis, de acordo com o designer-chefe Stephen ” Mortdog ” Mortimer.

If it helps, here's a REALLY HIGH LEVEL TLDR



Nerfed every major trait max

Buffed a few major trait mins

Buffed 1-cost 3-stars

Few other small adjustments — Riot Mort (@Mortdog) April 24, 2020

Para jogadores preocupados com a falta de um enfraquecimento nos Estrelas Negras, eles estarão sendo enfraquecidos, de acordo com Mortdog. Existem também duas novas galáxias TFT chegando com a Atualização 10.9: Arca do Tesouro e “Star Cluster”. A última tem cerca de um por cento de chance de aparecer, mas consiste em unidades PvE descartando um item, unidade ou ouro garantido a cada morte. A Arca do Tesouro, por outro lado, apresenta unidades de duas estrelas nas rodadas do carrossel.

Aqui estão todas as alterações para a próxima Atualização do TFT, 10.9:

Fortalecimentos

Além dos Vanguarda conseguirem um bônus, um total de nove campeões estão recebendo uma força extra.

Anne

Fiora

Gangplank

Malphite

Master Yi

Rumble

Espaçonave/ Aurelion Sol

Twisted Fate

Ziggs

Enfraquecimentos

Os campeões Leona e Sona estão recebendo um enfraquecimento, junto com quase todas as classes.

Mestre das Lâminas

Detonador

Celestial

Cibernético

Piloto Mecha

Rebelde

Feiticeiro

Guardiã Estelar

Valquíria

Ajustes e retrabalhos

Lutador

Infiltrador

Protetor

Temporal

Graves

Rakan

Yasuo

A Atualização 10.9 do TFT está programada para entrar em operação na próxima semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 24 de abril.