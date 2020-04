Riot revela expansão no meio do conjunto de Teamfight Tactics

Essa pode ser a melhor expansão no meio do conjunto até agora.

Novas galáxias, campeões e Pequenas Lendas serão adicionadas durante a expansão no meio do conjunto do Teamfight Tactics Conjunto Três, anunciada hoje pela Riot Games.

Desde o lançamento do TFT Conjunto Três em 18 de março, a popularidade do autobattler atingiu novos patamares. A Riot divulgou hoje um vídeo de League, que mostra o que está por vir com a expansão no meio do conjunto neste fim de ano, incluindo mais galáxias, novos campeões e pequenas lendas adicionais.

Os detalhes sobre essas novas adições ao Conjunto Três de TFT estão programados para serem revelados em maio. A equipe está projetando que a expansão intermediária possa estar disponível na Atualização 10.12, de acordo com Andrei “Meddler” van Roon.

As expansões anteriores de TFT no meio do conjunto tiveram um grande impacto no jogo, como a adição de Karma e Leona no Conjunto Dois, junto com uma nova característica. Apesar das restrições causadas pela pandemia do COVID-19, a equipe tem trabalhado duro na expansão no meio do conjunto e está animada para seu lançamento, de acordo com Stephen “Mortdog” Mortimer durante uma stream de testes do APT na semana passada.

A Riot acaba de lançar o novo campeão das Estrelas Negras, Xerath, com a Atualização 10.8 e o feiticeiro já está tendo um grande efeito no meta. Houve também uma atualização da 10.8 no dia 21 de abril, apresentando alguns pequenos ajustes no meta. Espera-se que mais ajustes cheguem na próxima atualização do TFT, 10.9.

Quando a Riot lançar a expansão no meio do conjunto neste fim de ano, o meta estará maduro e pronto para a mudança.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 24 de abril.