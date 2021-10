Riot revela evento de acesso antecipado do Conjunto 6 do TFT Bugigangas e Engenhocas

Menos de uma semana após o Teamfight Tactics Conjunto Seis Bugigangas e Engenhocas chegar no APT, 16 jogadores de alto nível de todo o mundo irão competir em um evento de acesso antecipado.

Programado para ocorrer de 23 a 24 de outubro às 10h, o evento Clash PBE: Bugigangas e Engenhocas do TFT, dará aos jogadores um vislumbre do meta do Conjunto Seis antes de seu lançamento oficial em 3 de novembro via atualização 11.22. Embalado com Aprimoramentos Hextec, uma nova mecânica, jogadores como Delicious Milk compartilharam sua emoção no Twitter após o acesso antecipado do jogo ontem.

A transmissão oficial ocorrerá na Twitch, com cada um dos 16 jogadores transmitindo também. Lançando o Conjunto Seis Clash PBE: Bugigangas e Engenhocas do TFT estará o designer de jogos Kent “Riot Kent” Wu, o diretor de design de jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer, game designer sênior Riot Statikk, e para apresentar, Frodan.

Os jogadores que competem no Clash PBE incluem o anterior campeão mundial de TFT 8LJayWalking, o campeão do Conjunto 5.5 da Oceania, Escha, e Cloud9 k3soju. A lista completa de concorrentes pode ser encontrada abaixo.

8LJayWalking

Jibobae

Sologesang

Escha

Qitux

Shaunz

k3soju

Best Sato JP

Kiyoon

TechZZ

SlooperX

Tio Feeder

SnoodyBoo

GrandVice8

KupoTFT

Zixingche

Lançar o evento de acesso antecipado do TFT apenas alguns dias depois de estar ativo no APT permite que os desenvolvedores e a equipe de equilíbrio exibam Bugigangas e Engenhocas enquanto determinam enfraquecimentos e fortalecimentos que precisam ocorrer antes do lançamento do Conjunto Seis.

O evento de acesso antecipado do Conjunto Seis do TFT Clash PBE: Bugigangas e Engenhocas do TFT acontecerá de 23 a 24 de outubro às 10h. O próximo conjunto será lançado em servidores APT em 19 ou 20 de outubro, com um lançamento oficial em 3 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 15 de outubro.