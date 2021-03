Riot revela Deus-Rei Darius e Garen no Conjunto 5 Contestação do TFT

Caos e Ordem tomam conta do TFT no Conjunto 5 Contestação.

A batalha entre o bem e o mal está chegando ao Teamfight Tactics no Conjunto 5 Contestação, a Riot Games revelou. Garen e Darius serão colocados um contra o outro como Deus-Rei.

Com lançamento previsto para 28 de abril, o Conjunto 5 Contestação contará com campeões se enfrentando em uma batalha final de “ordem e caos”, de acordo com o designer-chefe do TFT, Stephen “Mortdog” Mortimer. Os Deuses-Rei Darius e Garen estarão liderando seus respectivos lados do bem e do mal. Mas eles “não funcionam bem juntos”, Mortdog anunciou hoje em um vídeo sobre o próximo Conjunto.

Nova Característica: Dracônico

CapeTeemo

Laboratórios no TFT com novos modos



Os conjuntos dentro do TFT estiveram intimamente ligados à mecânica no passado, como a mecânica do Conjunto 3 Galáxias e do Conjunto 4 Destinos. Já que Darius e Garen não terão uma boa sinergia no campo de batalha, é possível que cada um comande sua própria origem e campeões dentro do Conjunto 5, junto com outras sinergias de características.

Draven, que não apareceu desde o Conjunto Um, e Teemo estão retornando no conjunto 5 Contestação. Mortdog não revelou detalhes de estatísticas para nenhum dos campeões, mas ele lançou uma bomba sobre Teemo. O campeão amante de cogumelos terá um custo “zero na loja”, com poderes iguais aos de um Lendário de custo cinco. Em vez de usar ouro para comprar Teemo, os jogadores terão que pagar com sua Vida.

O próximo Conjunto 5 Contestação também contará com uma nova mecânica, os ovos, através da característica Dracônico. Para cada rodada rodada em que a nova característica Dracônico está ativa, um ovo é adicionado ao banco do jogador. Semelhante a Ornn e seus artefatos, os ovos levam algumas rodadas para eclodir. Ao contrário de Ornn, os ovos chocarão em outros campeões Dracônicos, ou em “outras coisas”, de acordo com Mortdog.

A atualização 11.9 em 28 de abril lançará o Conjunto 5 Contestação. Semelhante aos lançamentos de conjuntos anteriores em TFT, os jogadores provavelmente terão a oportunidade de testar o novo conjunto no servidor APT em 14 de abril com o lançamento da atualização 11.8.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de março.