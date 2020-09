Riot Mortdog revela detalhes da atualização 10.20 do Conjunto 4 de TFT

Stephen “Mortdog” Mortimer, designer de jogo de Teamfight Tactics, revelou diversas das pequenas alterações que serão feitas na atualização 10.20.

Com lançamento marcado para 30 de setembro, a atualização 10.20 de TFT contém muitos “pequenos” fortalecimentos a campeões de custo um e dois. Também haverá uma melhoria ao Resumo de Combate, que passa a mostrar estatísticas defensivas. Alguns itens recebem ajustes e alguns erros recebem correções. E também haverá uma alteração ao sistema, reduzindo o número de campeões de custo quatro disponíveis no nível oito, para que seja um pouquinho mais difícil conseguir essas unidades.

Confira todas as alterações de balanceamento reveladas por Mortdog em seu resumo da atualização 10.20 na Twitch:

Alterações a itens

A maior parte das mudanças feitas a itens será leve, como um pequeno enfraquecimento da Capa de Fogo Solar e pequenos fortalecimentos aos itens menos utilizados. Também será corrigido um erro que fazia com que equipar duas Manoplas Adornadas aumentasse o crítico das habilidades.

Dano do Eco de Luden aumenta de 180 para 200

Dano da Faca de Statikk aumenta de 80 para 85

Dano adicional da Faca de Statikk aumenta de 80 para 85

Frequência de Dano de queimadura da Capa de Fogo Solar reduzida para a cada dois segundos

Características

A característica Cultista tem sido “muito” forte no início do jogo, o que fez com que os atributos do Galio invocado por três Cultistas fosse reduzido. Os Magos, por outro lado, andaram mais fracos, então receberam fortalecimentos para que a característica seja “mais consistente” em jogo.

Dano de Ataque do Galio de 3 Cultistas reduzido de 150 para 125

Vida do Galio de 3 Cultistas reduzida de 1.800 para 1.600

Poder de Habilidade de Crepúsculo reduzido de 20/20/50 para 20/20/40

Escudo de Patronos aumenta de 175/250/325 para 175/250/400

Poder de Habilidade de Magos aumenta de 70/110/180 para 80/110/180

Velocidade de Ataque de Espíritos reduzida de 35/90% para 35/80%

Valor em ouro de Fortunas aumenta e “todos” os prêmios em ouro removidos em derrotas de níveis mais altos. Também há uma chance de conseguir Espátulas ao acumular cinco ou mais derrotas.

Campeões de custo um

Nami foi uma das campeãs “mais fracas do conjunto”, junto com Vayne. As melhorias aplicadas às unidades, além das mudanças a Diana e a Lissandra, devem melhorar “composições nas fases iniciais do jogo”.

Orbes de Diana aumentam para 4/5/6/10

Dano primário da habilidade de Lissandra aumenta para 350/450/600/900

Dano secundário da habilidade de Lissandra aumenta para 175/225/300/450

Duração do atordoamento da bolha de Nami aumenta para 2,5/3/4 segundos

Velocidade de ataque de Vayne aumenta de 0,8 para 0,9

Campeões de custo dois

Assim como Diana e Lissandra, Aphelios tem sido fraco no início de jogo, então a atalaia precisou de ajustes. Annie recebeu melhorias para ajudar mais a característica Mago, além de ajudar a fazer dela uma campeã mais forte na linha de frente.

Dano do escudo de Annie aumenta de 200/300/450 para 250/350/450

Escudo de Annie aumenta de 400/600/900 para 500/700/900

Velocidade de Ataque de Jax aumenta de 0,65 para 0,75

Mana inicial/total de Jax ajustada para 50/100

Duração da atalaia de Aphelios alterada para 7/8/9/11

Cura da habilidade de Hecarim aumenta de 250/350/500 para 250/400/600

Campeões de custo três

A habilidade de Jinx na atualização 10.20 de TFT passará a ser uma “habilidade de verdade”, não mais um ataque básico. A mudança “provavelmente vai parecer um enfraquecimento”, segundo Mortdog, e “Jinx vai receber mais ajustes no futuro se for necessário”. Com as novas alterações, Veigar pode ser um carregador melhor, passando a alvejar o inimigo com menos vida em vez do inimigo com a menor vida percentual. Segundo Mortdog, agora a habilidade passaria a alvejar Ashe em uma composição de Lutadores com Ashe, por exemplo.

Mana total de Xin Zhao alterada de 50 para 30

Cura de Yuumi três estrelas aumenta para 75%

Velocidade de Ataque de Yuumi três estrelas aumenta para 60%

Veigar passa a alvejar o inimigo com menos vida e não com menos vida percentual

Dano da habilidade de Veigar três estrelas reduzida de 1.150 para 1.000

Poder de Habilidade de Veigar alterado de 1/2/5 para 1/2/4

Campeões de custo quatro

Riven está forte desde o lançamento, mas a equipe de TFT quer que ela continue forte, o que levou a ajustes apenas no nível de três estrelas. E as alterações feitas a Shen devem ajudar a ser um “tanque melhor”, segundo Mortdog.

Escudo de Riven três estrelas reduzido de 750 para 1.000

Dano do ataque de Riven reduzido de 180/250/1000 para 175/250/750

Dano da onda de Riven três estrelas reduzido de 2.000 para 1.500

Armadura de Shen aumenta de 50 para 60

Mana inicial/total de Shen alterada de 60/125 para 50/100

Duração do escudo e provocação de Shen alterada de 4/4/4 para 4/4/8.

Campeões de custo cinco

As unidades de custo cinco receberam apenas pequenos ajustes, incluindo um “pequeno enfraquecimento” a Zilean e alterações à mana.

Mana total de Lee Sin alterada de 50 para 40

Mana inicial/total de Sett alterada de 50/125 para 70/175

Mana total de Yone alterada de 100 para 80

Zilean não usa mais a habilidade em si mesmo, mas pode usá-la em “outros” Zileans

As alterações de balanceamento da atualização 10.20 de TFT devem ir ao ar em 30 de novembro, e já estão disponíveis no PBE. Alguns ajustes ainda estão sujeitos a mudanças antes do lançamento oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 27 de setembro.