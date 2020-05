Riot Mortdog mostra alterações da atualização 10.10 de TFT

Riot “Mortdog” Mort lançou um vídeo sobre a atualização 10.10 de Teamfight Tactics, onde mostra o que vem por aí e o que acha de algumas das novidades.

As próximas duas atualizações de TFT antes da intermediária 10.12, Mort garante em seu vídeo explicativo da 10.10, farão apenas pequenas alterações ao meta. A intenção das pequenas alterações é que os jogadores possam se concentrar em subir de classificação nas ranqueadas pelas próximas quatro semanas, sem precisar se preocupar com grandes melhorias e enfraquecimentos.

“Estamos tentando fazer com que as próximas atualizações sejam mais estáveis”, Mort explicou. “Então esperem que a 10.10 e a 10.11 sejam menores. Vamos tentar manter o meta como está, mas melhor, para que vocês possam jogar ranqueadas e terminar essa primeira fase em uma boa colocação.”

Mort também falou sobre a mudança da 10.9, que foi um pouco maior que o esperado, e o ajuste às unidades três estrelas de custo 1 pode ter sido demais. Mas ele também garante que o meta está diverso.

“A 10.9 acabou trazendo uma mudança grande ao meta, maior do que esperávamos”, disse Mort. “Certamente, atingimos o objetivo de fazer com que as unidades três estrelas de custo 1 sejam desejáveis. Mas o meta está bem diverso.”

Na atualização 10.10, espere pequenas alterações a vários campeões e itens de TFT, além de uma nova Galáxia.

Galáxia

Na atualização 10.10, será introduzida a Galáxia Armadura Galáctica, onde todos os jogadores começam com dois itens completos.

Alterações a Galáxias

A Galáxia Superdensa agora concede uma Força da Natureza gratuita no estágio 3-1, não mais no nível 5.

Se um jogador tentar usar a Ajuda de Neeko em um campeão que não tiver mais cópias disponíveis, aparecerá uma mensagem de erro.

A probabilidade de aparecer um carrossel apenas com itens completos foi significativamente reduzida, especialmente nos iniciais.

É mais provável que apareçam itens nos estágios iniciais contra monstros.

Mudanças a bônus

Pilotos Mech: O Supermech recebe mais um enfraquecimento. Os 100% de DdA do Piloto são reduzidos a 80 DdA base + 45% do DdA base do Piloto.

Rebeldes: 10/12/15% aumenta para para 10/15/20%.

Infiltradores: Pulam mesmo que não haja um alvo no alcance.

Piratas Espaciais: Chance de receber um item aumenta de 20% para 25%.

Mudanças a campeões

Poppy

Poppy foi enfraquecida em 20%, mas ainda deve ser possível jogar com ela.

Nenhuma alteração com uma estrela

Duas estrelas: dano reduzido em 25 e escudo reduzido em 50

Três estrelas: dano reduzido em 50 e escudo reduzido em 100

Twisted Fate

Twisted Fate estava chamando atenção, e seu último fortalecimento fez o dano em três estrelas dobrar.

Três estrelas: dano da habilidade enfraquecido de 550 para 450

Xayah

Pequena redução em DdA, de 55 para 50

Ziggs

Ziggs volta a ter 40 de mana para lidar com composições de Vanguarda no início do jogo

Yasuo

Para compensar a mudança de paradigma, vida aumenta de 600 para 700

O aumento de vida, porém, faz com que a mana seja reduzida de 100 para 90

Karma

Mort menciona que Karma tem deixado a desejar, e costuma aparecer apenas em composições Estrela Negra.

Velocidade de ataque bônus aumenta de 35/50/100% para 50/75/125%

Syndra

Syndra tem deixado a desejar desde a alteração em sua mana na atualização 10.8, de acordo com Mort.

Dano da habilidade aumenta de 80/120/200 para 100/150/250

Kayle

Três estrelas: dano da habilidade reduzido de 750 para 600

Vel’Koz

Pequenao aumento de dano da habilidade: 425/550/2.000 para 450/600/2.000

Wukong

Wukong agora prioriza atingir o inimigo mais próximo que ainda não atingiu em vez de um aleatório.

Mudanças a itens

Cálice da Harmonia

O Cálice da Harmonia pode ficar bem forte, segundo Mort, quando houver três cópias no mesmo campeão. Ele também mencionou que esse deve ser o primeiro item removido na atualização intermediária.

Mana reduzida de 10 para 8

Lâmina Mortal

Lâmina Mortal também vem deixando a desejar, de acordo com Mort.

Acúmulos começam em 1

Item passa a mostrar a quantidade de dano acumulado em vez do número de acúmulos

Morellonomicon

Queimadura de Dano Verdadeiro reduzida de 27% para 25%

Efeito Vermelho

Queimadura de Dano Verdadeiro reduzida de 27% para 25%

As alterações da atualização 10.10 de TFT devem ser lançadas em 13 de março. Os ajustes mencionados por Mort no vídeo estão sujeitos a mudanças até mesmo antes do lançamento da atualização 10.10.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 10 de maio.