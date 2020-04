Riot Mortdog ensina fãs de TFT a tirar itens ruins de unidades boas

Recentemente, a atualização 10.7 de Teamfight Tactics fez com que não fosse mais preciso vender campeões para tirar itens ruins deles.

Riot Mortdog, designer-chefe de TFT, publicou um vídeo onde ensina os jogadores a removerem itens indesejados obtidos em campeões do Carrossel de escolha compartilhada.

Adquirir um campeão com item indesejado no Carrossel acontece mais do que gostaríamos. Antes da atualização 10.7 de TFT, era preciso vender o campeão para remover o item.

Em vez de vender unidades com itens indesejados, Mortdog explicou como agora é possível manter o campeão, levando-o mais rapidamente a duas estrelas, e ainda tirar o item que não funcione bem nele. Ele usa Jhin como exemplo no vídeo, onde quer remover a Lágrima do atirador de elite que adquiriu no Carrossel da Nebulosa Púrpura.

Os itens de Jhin costumam ser Gume do Infinito, Anjo Guardião e Último Sussurro. Nenhum dos itens é feito com a Lágrima da Deusa. Mortdog mantém o Jhin e adiciona dois itens completos: Anjo Guardião e Último Sussurro.

Depois, ele adiciona outro Jhin à reserva e equipa o Furacão de Runaan. Antes de comprar o terceiro Jhin, porém, Mortdog garante que o Jhin do campo de batalha tenha os dois itens completos e a Lágrima, e o segundo, com o Furacão de Runaan, esteja na reserva.

“Com a priorização dos itens, o que estiver em jogo entra antes, e depois o que estiver na reserva”, Mortdog explica.

O mesmo vale caso um jogador tenha duas cópias de Jhin, uma com três itens completos e a outra com um. Coloque em jogo o Jhin a que você quiser dar prioridade. Se for a cópia com apenas um item completo, o processo de remoção de itens do Jhin com três itens completos é aleatório.

Se estiver em busca de conteúdo e guias de TFT, acesse o canal de Riot Mortdog no YouTube ou assista às streams dele na Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 07 de abril.