Riot está “analisando a possibilidade” de trazer as Galáxias de Teamfight Tactics de volta de forma permanente no futuro

O Conjunto 3 de Teamfight Tactics trouxe a interessante mecânica Galáxias, que acrescenta uma variedade divertida entre os jogos. E parece que ela pode voltar no futuro.

A Riot está analisando a ideia de adicionar alguma forma da mecânica Galáxias ao jogo de forma permanente no futuro, segundo o /dev de hoje. Com isso, você sempre teria a chance de cair em uma variante diferente da partida, com regras levemente diferentes entre si.

Se liga no que aprendemos em "Galáxias"!



☄️Habilidades foram mais impactantes

💮Para "Destinos", manteremos a quantidade de Campeões durante todo o Conjunto

💫Algumas mecânicas de Galáxias podem voltar como elemento permanente de TFT



Saiba mais em: https://t.co/VAqebISOCh pic.twitter.com/6KTiipBmia — Teamfight Tactics Brasil ✨ (@TFTBrasil) August 24, 2020

“Isso empolgou os jogadores e deixou o conjunto Galáxias mais divertido, então, seria uma pena se simplesmente descartássemos”, disse a Riot. “Tendo isso em mente, vamos explorar a ideia de trazer de volta algumas dessas variações como parte permanente do TFT.”

Apesar de nem todas as Galáxias terem sido um grande sucesso, as variantes permitiram que os desenvolvedores fizessem vários experimentos e analisassem como os sistemas funcionaram. O Inventário Galáctico, por exemplo, concedia dois itens completos no início do jogo (que depois passaram a ser três itens componentes). Com isso, o jogo ficava mais empolgante e variado e os jogadores precisavam repensar suas estratégias.

É pouco provável que a Riot continue chamando a mecânica de “Galáxias” nos conjuntos futuros, já que pode não se encaixar com o tema. Mas, com o sucesso que a mecânica fez no Conjunto 3, faz sentido que a ideia seja revisitada.

Ainda não há nenhuma previsão de quando a mecânica voltaria, mas pode ser que a Riot já queira fazer isso no Conjunto 4, Destinos.

Destinos começa com a atualização 10.19 de TFT, marcada para 16 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de agosto.