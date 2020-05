Riot apresenta recompensas ranqueadas de Teamfight Tactics

Os jogadores que obtiverem classificação Ouro ou superior em Teamfight Tactic vão receber recompensas bônus na atualização 10.12, de acordo com a Riot Games.

Há muitas mudanças e atualizações que devem acontecer em TFT com a 10.12, no meio da temporada, em junho. Isso inclui reiniciar as classificações das ranqueadas e atualizações ao mobile.

Aqueles que alcançaram o Ouro ou superior na primeira temporada e em Ascensão dos Elementos vão receber Pequenas Lendas Vitoriosas. A partir da atualização 10.12, no meio da temporada de TFT, os jogadores receberão emotes baseados em suas classificações. Os que alcançarem Ouro ou superior nas duas temporadas de Galáxias também receberão Pequenas Lendas Vitoriosas de Galáxias ao fim do conjunto.

Os conjuntos vão durar um total de seis meses, divididos em duas partes de três meses. A Riot vai aumentar a duração dos conjuntos para garantir que os jogadores tenham tempo de aproveitar completamente o conteúdo e as mecânicas. Ao dividir em dois atos, a equipe de TFT planeja ajustar o meta com alterações que devem trazer novos níveis de maestria.

“Um dos motivos é permitir que você aproveite ao máximo as mecânicas e os conteúdos que ele tem a oferecer”, disse a Riot sobre o aumento da duração. “Entretanto, também achamos necessário separar o tempo adicional em duas fases ranqueadas, já que as mudanças são grandes e exigem um nível totalmente diferente de maestria.”

A equipe de TFT também mostrou algumas artes conceituais das Pequenas Lendas Vitoriosas, lembrando que as imagens não são finais e podem mudar. A atualização intermediária 10.12 de TFT acontece em 10 de junho.

