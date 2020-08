Riot apresenta novo sistema de Fragmentos Estelares para facilitar a obtenção de Pequenas Lendas 3 estrelas em Teamfight Tactics

Aumentar o nível dos seus companheiros pode ficar bem mais fácil.

A Riot discutiu um novo sistema de Fragmentos Estelares no último vídeo do Teamfight Tactics Dev, que deve ir ao ar com o próximo conjunto. A nova moeda de jogo facilita na hora de aumentar o nível de suas Pequenas Lendas favoritas.

Queremos atualizar vocês sobre o futuro do TFT!



👀 Prévia do tema do próximo conjunto

🌟 Novos modos em TFT

📲 Melhorias no TFT Mobile, como chat e histórico de partidas

🐧 Nova forma de subir o nível de suas Pequenas Lendas



Assista ao vídeo completo em: https://t.co/G2ucMserGS pic.twitter.com/CKalG37Pms — Teamfight Tactics Brasil ✨ (@TFTBrasil) August 6, 2020

“Concordamos com vocês sobre não valer a pena comprar dezenas de ovos de Pequenas Lendas só para conseguir 3 estrelas na Pequena Lenda desejada”, disse o produtor Green Teej.

Os Fragmentos Estelares poderão ser comprados diretamente ou obtidos com o Passe+ do conjunto, e eliminam o fator aleatório do aumento de nível da sua Pequena Lenda. Em vez de sempre precisar testar a sorte com os Ovos de Pequenas Lendas, você pode só usar a nova moeda do jogo e escolher qual delas será 3 estrelas. Mas os que gostarem da adrenalina ou não tiverem preferência por nenhuma Pequena Lenda específica ainda poderão testar a sorte ao comprar mais ovos.

Isso é especialmente útil aos que quiserem aumentar o nível dos mais raros, como Territo Astronauta e Rapininha Guardiã Estelar.

A Riot também vai aumentar a quantidade de variantes de Pequenas Lendas que podem ser adquiridas diretamente na Loja, em vez de precisar encontrar todas em ovos. Os jogadores de TFT poderão comprar diretamente futuras Pequenas Lendas, incluindo a variante específica que quiserem. Depois, poderão aumentar o nível delas usando Fragmentos Estelares.

A Riot também planeja inovar na variedade das Pequenas Lendas, incluindo diversos temas, tons, formas e tamanhos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 06 de agosto.