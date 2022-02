Renata Glasc faz primeira aparição no LoL no TFT Conjunto 6.5, junto de Silco

Dois novos campeões do Teamfight Tactics, Renata Glasc e Silco, se juntam ao universo estendido de League of Legends com o lançamento no APT do Conjunto 6.5 Noites de Neon.

A Riot Games havia confirmado anteriormente que Silco de Arcane estava se juntando à atualização intermediária como o primeiro campeão exclusivo do TFT. Juntando-se a Silco está Renata Glasc, uma campeã do Conjunto 6.5 de custo quatro que também está fazendo sua primeira aparição oficial no Universo do LoL. Renata Glasc tem as Características do TFT Quimtec e Intelectual, custa quatro de ouro na loja e tem uma habilidade perversa.

Dentro do Conjunto Set 6.5, sua habilidade bombeia uma onda de toxinas venenosas para o maior grupo de inimigos próximos. Todos os inimigos expostos a ela são envenenados por um total de 15 segundos, são afetados com uma redução de 25% na velocidade de ataque e recebem dano mágico de 70/100/300 por segundo. Todas as estatísticas estão sujeitas a alterações antes do lançamento oficial do Conjunto 6.5 Neon Nights.

Imagem via Riot Games

Renata Glasc provavelmente se tornará uma poderosa campeã de suporte no TFT Conjunto 6.5. Ela tem mana inicial de 40/80, com itens como Lança de Shojin ou Efeito Azul permitindo mais lançamentos de sua habilidade em conjunto com a mana da característica Intelectual quando ativa. Morellonomicon também pode se tornar uma escolha de item sólida, queimando vários inimigos enquanto aplica Feridas Dolorosas para diminuir a eficácia da cura.

Silco é um campeão de TFT de custo cinco que aumenta os níveis de poder de um aliado com sua habilidade. Capturando o sabor da série Arcane da Netflix, Silco injeta sua Mistura Instável no aliado com menos Vida. Isso concede ao aliado 50% de vida máxima, 100/150/666% de velocidade de ataque e imunidade a efeitos de controle de grupo por um total de oito segundos. Se a unidade aliada sobreviver oito segundos, ela explode, causando dano mágico a todos os inimigos próximos.

Imagem via Riot Games

As características que Silco possui são Intelectual e uma característica exclusiva do Conjunto 6.5 chamada Mastermind. Essa característica também ajuda aliados, concedendo às duas unidades diretamente à sua frente uma parte de sua mana máxima. O próprio Silco tem uma mana inicial de 0/40.

Os jogadores podem começar a experimentar Renata Glasc e Silco pelo APT em 1º de fevereiro e com o lançamento oficial do Conjunto 6.5 Noites de Neon em 16 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.