Programação e pacotes do Dádivas da Lanterna Dourada no TFT

É hora de celebrar o Ano Novo Lunar no Teamfight Tactics com o festival Dádivas da Lanterna Dourada, um evento de um mês com um novo tabuleiro e skins de Pequenas Lendas e Estrategistas.

O Festival da Lenda Lunar 2022 do TFT apresenta um total de três novos pacotes disponíveis para compra na loja, junto com os novos ovos do Ano do Tigre e Fogos de Artifício. Os jogadores também podem desbloquear brindes ao completar missões e ganhar recompensas ao longo do evento. Os estrategistas exibidos durante o evento do Ano Novo Lunar do TFT são Chibi Jinx Fogos de Artifício e Protetor do Ano do Tigre. As Pequenas Lendas Ornitoninho, Feitissereia e Dango também são apresentados com cinco novas skins.

Aqui estão os ovos e pacotes disponíveis durante o evento Dádivas da Lanterna Dourada do Ano Novo Lunar, que está programado para acontecer de 20 de janeiro com o lançamento da atualização 12.2 até 15 de fevereiro.

Ovos do Festival da Lenda Lunar

Há um total de dois ovos do festival Dádivas da Lanterna Dourada disponíveis na loja, com preços que variam de 390 RP a 13.900 RP.

Ovo Ano do Tigre

O ovo do Ano do Tigre custa 390 RP. O conteúdo inclui uma Pequena Lenda aleatória de qualquer conjunto anterior a Bugigangas e Engenhocas (excluindo exceto Pequenas Lendas do Passe+, Pequenas Lendas do Festival da Lenda Lunar e Feitissereia Urf.).

Há também a chance de pegar um Protetor do ano do Tigre como um espólio raro dentro de um ovo Ano do Tigre. Os jogadores podem comprar cinco de cada vez por 1.950 RP ou 10 por 3.900 RP.

Ovo Fogos de Artifício

O ovo Fogos de Artifício custa 490 RP e contém uma Pequena Lenda aleatória da Lenda do Festival Lunar deste ano ou do ano passado com chance de conter a Jinx Chibi Fogos de Artifício.

Pacotes Dádivas da Lanterna Dourada

Um total de três novos pacotes de Dádivas da Lanterna Dourada estão disponíveis de 20 de janeiro a 15 de fevereiro. O Festival da Lenda Lunar contém três novos pacotes de Dádivas da Lanterna Dourada, com preços que variam de 9.750 RP a 12.740 RP.

Pacote Ovos Ano do Tigre

O Pacote Ovos Ano do Tigre contém um total de 31 ovos do Ano do Tigre pelo preço de 25 a 9.750 RP.

Pacote Fogos de Artifício da Lenda Lunar

O Pacote Fogos de Artifício da Lenda Lunar contém 16 Fogos de Artifício do Festival pelo preço de 14.

Megapacote Festival da Lenda Lunar 2022

Os melhores cosméticos do evento estão incluídos no Megapacote Festival da Lenda Lunar 2022. Com preço de 12.740 RP, os jogadores receberão um total de 31 Fogos de Artifício do Festival, os Booms Tangerina, Golpe de Cajado, Boi Furioso, Super Mega Fogos de Artifícios e a arena Mercado do Tigre Dourado.

