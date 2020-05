O próximo Ovo de Pequenas Lendas da Twitch Prime já está disponível

Agora, os fãs de Teamfight Tactics podem conseguir um novo companheiro fofo para se juntar a eles no campo de batalha.

A Riot Games e a Twitch Prime estão distribuindo ovos de Pequenas Lendas por um longo tempo e o mais recente está disponível para todos os assinantes da Twitch Prime.

Mesmo que você seja novo no TFT ou na Twitch Prime, nunca é tarde para começar sua coleção de Pequenas Lendas. Elas servem talvez ao propósito mais importante no campo de batalha, ser muito fofos. Você pode fazer com que eles usem emotes ou até mesmo provoquem seus oponentes depois de vencerem uma batalha, ou simplesmente quando quiser.

Para obter seu ovo grátis, os jogadores precisam ter a conta da Riot vinculada à conta da Twitch. Se você não é um usuário Prime e quer experimentar, há um teste gratuito de 30 dias em que os jogadores podem se inscrever e experimentar o serviço, além de reivindicar qualquer loot disponível na Twitch Prime, incluindo este ovo.

Verifique se você obteve o precioso ovo fazendo login no seu cliente do League of Legends e verifique a guia de itens. Se for bem-sucedido, deve haver uma Pequena Lenda esperando para aparecer e acompanhá-lo para sua próxima luta na Convergência.

Se você também joga League, há uma skin misteriosa permanente para você. Embora a Riot e a Twitch tenham sido generosos com os ovos de Pequenas Lendas, a promoção pode não durar para sempre, por isso não deixe de pegá-los enquanto puder.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 20 de maio.