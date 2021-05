Novo Arsenal do Conjunto 5 de TFT está em testes para sair na atualização 11.12

A Riot anunciou que estava testando mudanças ao Arsenal de Contestação no PBE de Teamfight Tactics nesta semana. Essas mudanças devem entrar no ar com a atualização 11.12.

Os desenvolvedores responsáveis pelo balanceamento estão investindo em novas mudanças ao Arsenal, que devem chegar aos servidores ativos em 9 de junho. Esse novo Arsenal deve aparecer nos estágios 3-2, 5-2, 6-2 e 7-2. A Batalha Frenética é levemente diferente: o Arsenal pode aparecer nos estágios 4-1, 7-3 e 9-2. Os Arsenais já existentes ainda vão aparecer nos estágios 2-2 e 4-2 das partidas ranqueadas e normais, segundo a própria conta oficial de TFT no Twitter.

On PBE now and coming to LIVE with Patch 11.12, Armories will have a lot more to offer, a bit more often. Here are the basics: ⬇️ — Teamfight Tactics (@TFT) May 27, 2021

Esses novos Arsenais possibilitam a inclusão de de itens adicionais, como “itens completos ou especiais”. Os itens especiais, segundo a Riot, nos levarão de volta ao Conjunto Quatro, Destinos: o Reforjador, o Removedor Magnético e os Dados Viciados. Você também poderá encontrar Ajuda de Neeko e Emblemas.

Não é garantia de conseguir os novos itens no Arsenal, mas, no estágio 5-6, será possível ver ao menos dois dos novos itens além dos já existentes. Itens como o Reforjador e o Removedor provavelmente terão grande impacto no meta de TFT, abrindo mais oportunidades para os estágios avançados do jogo.

Dados Viciados, no entanto, podem acabar sendo perigosos, especialmente após as mudanças que foram feitas à loja na atualização 11.11 para melhorar as estratégias para campeões de custo dois e três.

Todas as mudanças ao Arsenal já estão disponíveis para testar no PBE e devem ser lançadas com a atualização 11.12 em 9 de junho. Os detalhes divulgados hoje estão sujeitos a mudanças até o lançamento do novo Arsenal do Conjunto Cinco de TFT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 27 de maio.