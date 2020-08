Nova característica Lunar abre espaço para campeões 4 estrelas em TFT: Destinos

Se quiser ter vantagem no começo da partida de Teamfight Tactics para dominar o tabuleiro, Lunar é a característica certa para você.

A nova origem do Conjunto 4 (que não é a mesma do Conjunto 2) ajuda a fortalecer o seu início de jogo aumentando o nível dos seus campeões, segundo a Riot. E finalmente será possível ter unidades 4 estrelas.

Imagem via Riot Games

Lunar é uma característica de três unidades e só precisa de Diana e Lissandra, que custam 1, e Sylas, que custa 2. Quando as três unidades estiverem em jogo, a característica aumenta em 1 o nível da unidade de nível mais baixo. Então, se você tiver Diana e Lissandra 2 estrelas e Sylas ainda 1 estrela, ele aumenta para o nível 2 antes do início do combate. Caso haja um empate, a unidade com mais itens aumenta de nível antes. Isso ajuda a conseguir campeões 3 estrelas muito mais rapidamente.

Se todas as suas unidades Lunares forem 3 estrelas, elas começam a se transformar em unidades 4 estrelas. Um campeão Lunar 4 estrelas será poderoso, mas não tão forte quanto uma unidade de custo 4 em nível 3.

Já que os campeões Lunares serão todos de baixo custo, provavelmente a composição não vai funcionar bem nos níveis mais altos. Então será preciso adicionar outras características ou abandonar a composição nos estágios mais avançados do jogo.

Você pode conhecer o Conjunto 4 de TFT em 16 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 26 de agosto.